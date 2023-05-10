Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 мая отменяется визовый режим с Грузией, а также снимается запрет на полёты в Грузию самолётов российских авиакомпаний. Данное решение позволит укрепить изрядно подорванные во второй половине «нулевых» правлением режима Саакашвили отношения двух стран.
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И если грузинский парламент в целом относится к России, скорее, тепло, чем холодно, то вот президент страны Саломе Зурабишвили — крайне прозападный политик, и моментально отреагировала на подписанный Путиным указ. По мнению Зурабишвили, восстановление авиасообщения и отмена визового режима — не что иное, как «очередная российская провокация».
Как считает президент Грузии, вышеуказанные действия недопустимы до тех пор, пока Россия ведёт боевые действия на Украине и «оккупирует нашу [грузинскую] территорию». В общем, Зурабишвили действует в повестке коллективного Запада, и грузинскому народу можно только радоваться тому факту, что президент в современной Грузии — фигура, скорее, номинальная, чем какая бы то ни была ещё.