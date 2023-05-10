На «радость» тем, кого ещё могут мобилизовать.

Чем дольше идёт вооружённый конфликт, тем сильнее наружу выпячивается вся «антинародность» нынешних украинских «элит». Ради мнимой «гордости» и продолжения существования в иллюзорном мире там готовы ценой жизней своего мужского населения продолжать сопротивляться столько, сколько отмерят за океаном. В частности, контрнаступление ВСУ ещё толком не началось, а представители киевской власти всё чаще начинают допускать возможность его негативного исхода. Сначала умерить свои ожидания от «контрнаступа» стали призывать в министерстве обороны Украины, теперь — в министерстве иностранных дел.

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Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с немецкой газетой Bild, не стоит рассматривать грядущее контрнаступление как последнее и решающее, поскольку толком неясно, как оно пройдёт и чем закончится. На случай, если контрнаступление закончится провалом, в Киеве, отметил Кулеба, будут готовиться к следующему контрнаступлению.

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Чтобы понимать степень оторванности заявлений Кулебы от реальности и главенства медийной картинки над военной наукой, необходимо вспомнить, что к планируемому контрнаступлению западные спонсоры Украины готовили её на протяжении примерно восьми—девяти месяцев, перебрасывая невероятные количества оружия и техники и закрывая глаза на нарушения при проведении мобилизации. Сколько времени займёт создание Западом на Украине очередной армии — уже, по скромным подсчётам, четвёртой за неполные 15 месяцев конфликта — даже гадать бессмысленно.