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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве вновь призывают умерить ожидания от грядущего контрнаступления
Да никто ничего в стратегическом плане и не ожидает, успокойтесь.
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Контрнаступление ВСУ на позиции российской армии растиражировано настолько сильно, что нравится или не нравится, но идти в «контрнаступ» Украине придётся, а то спонсоры, вложившие десятки миллиардов в его подготовку, не поймут. Российские военные деятели и вовсе заявляют, что наступление уже началось.

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На сегодняшний день ожидания от этого наступления в западных СМИ разнятся. Те, что занимают фанатично проукраинскую позицию, считают, что всё у ВСУ получится, и Украину удастся вернуть в границы 1991 года. Те же, кто не оторваны от реальности, вспоминают, что Россия за последние 7—8 месяцев сделала несколько важных вещей: провела частичную мобилизацию, тем самым примерно в 2—3 раза увеличив численность группировки по сравнению с той, что начинала специальную операцию, вывела оборонно-промышленный комплекс на полную мощность, ну и, наконец, выстроила «многослойные» укрепления, состоящие из минных полей, противотанковых рвов, бетонных заграждений и массы других элементов фортификации. Не забывая и про превосходство ВС РФ в воздухе.

И вот, как сообщает The Washington Post, представители киевской власти призывают умерить ожидания от контрнаступления, отмечая, что они в мире сильно завышены. В частности, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, большинство (откуда он взял про «большинство», не уточняется) людей ожидают чего-то «огромного», и это в конечном счёте может привести к «эмоциональному разочарованию».

Идеальным итогом контрнаступления, считает Резников, станет не только «освобождение» населённых пунктов, но и «перерезание» российской логистики. Каким же будет реальное развитие событий, Резников с уверенностью говорить не готов, заявляя, что это могут быть «как 10 км, так и 100 и 200 км».

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В целом же в Киеве надеются продемонстрировать успех, который западные спонсоры Украины сочтут достойным для дальнейшей поддержки. Проще говоря, в Киеве уже никто не скрывает, что способность страны сопротивляться на сто процентов зависит от западной помощи, и ради её продолжения там даже готовы устроить масштабное наступление с неизвестным результатом. Вообще, по законам военной науки, наступление планируют не «абы зачем» или чтобы кому-то понравиться, а чтобы одержать в нём победу. В любом случае, в России к украинскому наступлению следует быть готовыми как с военной точки зрения, так и с моральной, потому что напакостить или даже местами прорвать оборону ВСУ более чем способны, и это патриотически настроенным гражданам надо будет воспринимать с холодным разумом.

#россия #украина #боевые действия
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