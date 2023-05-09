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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США заявил, что Киеву передали все необходимые для контрнаступления вооружения
Игроки решили начать двигать фигуры. Правда, фигуры при этом думают, что это они игроки.
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Из коллективного Запада продолжают поступать противоречивые заявления касательно грядущего украинского контрнаступления. Одни считают, что этот «контрнаступ» станет главной ошибкой ВСУ за всё время боевых действий, другие, отдавая себе отчёт в том, что именно с этой целью и взращивали на Украине действующее там руководство, активно восполняют непомерные потери в технике и вооружениях, готовя Киев к наступательным действиям. Так, например, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад передал Украине всё необходимое для контрнаступления вооружение.

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Более того, по «собственным оценкам» Блинкена, у ВСУ имеются всё, чтобы не просто начать наступление, но и добиться в нём успеха. Что это за такие «собственные оценки» Блинкена, неизвестно, но многочисленные специалисты с каждым днём рисуют для Киева всё более и более мрачные картины, отмечая тотальное превосходство России не только в артиллерии, авиации, ракетном вооружении, а также в системах укреплений по всей линии фронта, но и уже плане количества личного состава, выделенного на специальную военную операцию.

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Кто был прав, а кто заблуждался, узнаем в обозримом будущем, ну а пока ВС РФ, готовясь встречать наступление, активно и методично изничтожают вражеские пункты размещения резервов и склады боеприпасов, делая это уже фактически в ежедневном режиме.

сша, россия, украина, боевые действия, политика
#россия #сша #украина #политика #боевые действия
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KremlinGremlin
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mirror1986
20:57
Все супер… кроме того что если на полном кабеле вдруг сломается защелка, то такой же кабель 12whpwr просто НЕ КУПИТЬ, они их не выпускают
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vitosol
20:57
Что минусуете, хохлопитеки! У вас свой сайт есть; там и развлекайтесь.
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vitosol
20:54
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John tsenkis
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