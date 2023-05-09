Игроки решили начать двигать фигуры. Правда, фигуры при этом думают, что это они игроки.

Из коллективного Запада продолжают поступать противоречивые заявления касательно грядущего украинского контрнаступления. Одни считают, что этот «контрнаступ» станет главной ошибкой ВСУ за всё время боевых действий, другие, отдавая себе отчёт в том, что именно с этой целью и взращивали на Украине действующее там руководство, активно восполняют непомерные потери в технике и вооружениях, готовя Киев к наступательным действиям. Так, например, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад передал Украине всё необходимое для контрнаступления вооружение.

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Более того, по «собственным оценкам» Блинкена, у ВСУ имеются всё, чтобы не просто начать наступление, но и добиться в нём успеха. Что это за такие «собственные оценки» Блинкена, неизвестно, но многочисленные специалисты с каждым днём рисуют для Киева всё более и более мрачные картины, отмечая тотальное превосходство России не только в артиллерии, авиации, ракетном вооружении, а также в системах укреплений по всей линии фронта, но и уже плане количества личного состава, выделенного на специальную военную операцию.

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Кто был прав, а кто заблуждался, узнаем в обозримом будущем, ну а пока ВС РФ, готовясь встречать наступление, активно и методично изничтожают вражеские пункты размещения резервов и склады боеприпасов, делая это уже фактически в ежедневном режиме.

сша, россия, украина, боевые действия, политика