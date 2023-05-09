Из коллективного Запада продолжают поступать противоречивые заявления касательно грядущего украинского контрнаступления. Одни считают, что этот «контрнаступ» станет главной ошибкой ВСУ за всё время боевых действий, другие, отдавая себе отчёт в том, что именно с этой целью и взращивали на Украине действующее там руководство, активно восполняют непомерные потери в технике и вооружениях, готовя Киев к наступательным действиям. Так, например, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад передал Украине всё необходимое для контрнаступления вооружение.
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Более того, по «собственным оценкам» Блинкена, у ВСУ имеются всё, чтобы не просто начать наступление, но и добиться в нём успеха. Что это за такие «собственные оценки» Блинкена, неизвестно, но многочисленные специалисты с каждым днём рисуют для Киева всё более и более мрачные картины, отмечая тотальное превосходство России не только в артиллерии, авиации, ракетном вооружении, а также в системах укреплений по всей линии фронта, но и уже плане количества личного состава, выделенного на специальную военную операцию.
Кто был прав, а кто заблуждался, узнаем в обозримом будущем, ну а пока ВС РФ, готовясь встречать наступление, активно и методично изничтожают вражеские пункты размещения резервов и склады боеприпасов, делая это уже фактически в ежедневном режиме.сша, россия, украина, боевые действия, политика