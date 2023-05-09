Всего полтора года назад то, что происходит в отношениях между Россией и коллективным Западом, и представить-то себе было невозможно. Выстраивавшиеся десятилетиями связи разорваны в клочья, и неизвестно, подлежат ли они восстановлению даже в случае прихода на Западе адекватных «элит». Отношения уже даже не ниже плинтуса, а скатились до боевых действий посредством прокси-конфликта на Украине руками украинских военнослужащих, которым постоянно дают не только финансовые, но и военные ресурсы для продолжения сопротивления. В общем, статус данного конфликта как прокси-войны Запада с Россией становится очевиден даже тем, кто любят носить розовые очки. Теперь же перестало стесняться в выражениях и высшее руководство страны.
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Произнося традиционную речь на параде в честь Дня Победы президент Владимир Путин заявил, что против России вновь развязана настоящая война. Сомнений в том, что этот вызов удастся преодолеть, у Путина нет: «Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбаса, обеспечим свою безопасность».
При этом, по словам главы государства, Россия не воспринимает народы Запада как враждебные, недружественные, отметив, что стравливанием наших народов занимаются «западные глобалистские элиты», продолжающие мыслить категориями исключительности и провоцирующие кровавые конфликты и государственные перевороты. Аналогичным образом Путин высказался и о братском украинском народе, не являющемся для России врагом, а ставшем, по словам президента, «заложником преступного режима».
Проще говоря, Путин чётко разграничил народы Украины, США и Европы и вещающие якобы от их имени «элиты». В целом, как справедливо отметил президент, Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет мира, свободы и стабильности.