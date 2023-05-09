На самом деле, от этого конфликта многие ожидали именно голливудского сценария. Но не сложилось.

Фантазии о грядущем контрнаступлении ВСУ всё чаще сталкиваются с объективной реальностью в виде возведённых Россией укреплений вдоль всей линии фронта, тотального превосходства в воздухе, минимум на порядок превосходящего количества артиллерийских орудий, а также увеличения численности группировки примерно в 2,5 раза по сравнению с той, что начинала специальную военную операцию. Украинские силы, которые ещё имеются исключительно за счёт бесконечной помощи с Запада, тем временем постоянно редеют. Всё это вырисовывает весьма неблагоприятный для ВСУ сценарий, и вот, сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал соотечественников не воспринимать контрнаступление как «голливудский фильм».

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По словам Подоляка, контрнаступление растянется не на день, не на неделю и даже не на месяц, а будет, учитывая масштаб и интенсивность конфликта, а также вкладываемые Россией в него ресурсы, долгосрочным процессом. Также Подоляк заявил, что не следует ожидать некоего одного зрелищного удара: как в «голливудском фильме» не будет; будет кропотливая работа, состоящая из целой череды сражений и событий.

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Когда и где начнётся контрнаступление, известно разве что в командовании ВСУ и, через разведку, в Генштабе ВС РФ. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что «контрнаступ» уже идёт.