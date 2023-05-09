Издание The Washington Post сообщило о том, что Великобритания готовится перейти очередные рамки и предоставить Украине свои ракеты Storm Shadow, способные наносить удары на расстояние порядка трёхсот с лишним километров. Таким образом, речь идёт о ракетах так называемой большей дальности, передачу которых в российском политическом руководстве расценивают как пересечение очередной «красной линии», о чём до западных спонсоров ВСУ доносилось неоднократно.
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Какое количество этих ракет намереваются передать британские спонсоры самой масштабной и интенсивной войны в Европе со времён окончания Второй мировой войны, не уточняется — речь идёт о «неназванном» количестве.
Также не уточняется, когда и в каком формате эти вооружения будут переданы. Как мы уже отмечали, все действия коллективного Запада свидетельствуют о том, что финансировать Украину там рассчитывают по меньшей мере до конца текущего календарного года. Многие военные эксперты считают, что от итогов украинского контрнаступления будет зависеть дальнейший ход боевых действий. На Украине же заранее призывают не нагнетать вокруг «контрнаступа» большие ожидания.