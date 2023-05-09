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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России вновь нанесла сокрушительные удары по тылам ВСУ, нарушив снабжение боеприпасами и сорвав переброску резервов
После всего этого на Украине заговорили о смене даты начала контрнаступления.
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На протяжении последних пары недель ВС РФ ежедневно наносят ракетно-бомбовые и беспилотные удары по тылам ВСУ на Украине. Судя по многочисленным доказательствам с противоположной стороны, объекты поражаются фактически со стопроцентной точностью. Вчерашний вечер, плавно перетекший в сегодняшнюю ночь, не стал исключением: во многих областях Украины ревела тревога и слышались взрывы. Было очевидно, что удар осуществлялся как с воздушных, так и с морских носителей, и вот, сегодня информацию официально подтвердили в Минобороны России.

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Как отметили в российском оборонном ведомстве, ночью был нанесён «сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования». Целями ударов стали склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации резервов ВСУ. Все объекты, по которым наносились удары, были поражены, а цель удара, коей являлся срыв переброски резервов и доставки боеприпасов на фронт, достигнута.

Очевидно, что в командовании ВС РФ прекрасно осведомлены о планах украинского военного руководства пойти в контрнаступление, и методичные ракетно-бомбовые удары по логистике призваны если не сорвать это контрнаступление, то хотя бы максимально его ослабить.

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Связаны ли с постоянными ударами ВС РФ по тылам нынешние звучащие из Киева заявления о необходимости отложить контрнаступление или же то очередная «деза» и «информационно-психологическая операция», неясно.

#россия #украина #боевые действия
6
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