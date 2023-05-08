Будучи главной европейской Моськой, лающей на российского слона, Польша активно поддерживает Украину и с удовольствием отдаёт всё то оружие, что сама Варшава считает для себя уже ненужным. Среди такого оружия, например, истребители МиГ-29, доставшиеся Польши со времён возглавляемой СССР/Россией Организации Варшавского Договора. Всего Польша обещала передать Киеву четырнадцать данных истребителей, и на сегодняшний день передала уже десять.
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Насколько эти самолёты повлияют на ход боевых действий, сказать, естественно, невозможно: слишком уж непредсказуемо идут боевые действия.
Таким образом, Польша отдала Украине все доступные к передаче самолёты советского типа. Остальные были либо заменены непосредственно на самолёты натовского образца, либо были модернизированы до натовских стандартов, поэтому передаче не подлежат. А то ещё чего доброго попадут в руки ВС РФ, где будут детально изучены.