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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД Китая заявили, что не исключают «других методов» объединения с Тайванем
Других — в плане помимо мирных.
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Хотя на Украине и любят воображать, что мир крутится вокруг них, но в реальности в этом самом мире назревает другой вооружённый конфликт — на острове Тайвань. И хотя традиционно лицемерный коллективный Запад юридически признаёт суверенитет материкового Китая над его мятежной провинцией, в реальности делает всё возможное, чтобы отмежевать Тайбэй от Пекина.

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В настоящее время в Китае справедливо рассчитывают на то, что ему удастся восстановить фактический контроль над Тайванем с помощью мягкой силы — на следующих выборах к власти в Тайбэе с вероятностью, близкой к абсолютной, придут прокитайские силы, и тогда вопрос фактического воссоединения будет решён мирно и в кратчайшие сроки. Тем не менее, в США не позволят просто так лишиться этого удобного рычага давления на Пекин, и в самом Пекине это прекрасно видят, поэтому сегодня сделали весьма грозное заявление.

Так, министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что китайская сторона делает всё возможное для мирного решения вопроса объединения Китая и Тайваня, однако проводимая США политика по спонсированию тайваньских сеператистов может привести к тому, что Пекину придётся прибегнуть к «другим методам» решения поставленной задачи.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, если в США не только на словах, но и на деле придерживаются принципа «одного Китая», то им необходимо прекратить поддерживать борцов за тайваньскую «независимость».

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Важно понимать, что помимо политического давления на материковый Китай США, поддерживая сепаратизм на Тайване, также преследуют и экономические интересы. Не секрет, что Тайвань — центр мировой полупроводниковой промышленности, и полностью передавать этот сектор производства под контроль Пекина, в представлении Вашингтона, неприемлемо.

#китай #политика
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