Не имея возможности придумать ничего лучше, на Украине и на спонсирующем её Западе в отношении конфликта с Россией живут надеждой: на коллапс российской экономики под беспрецедентными санкциями, на свержение российской власти, на панику в обществе, на панику в военном командовании, на заканчивающиеся ракеты, снаряды, танки, личный состав, в конце концов. Хотя каждый раз эти надежды разбиваются о суровую неподкупную реальность, привычка осталась. Так, в интервью западным СМИ замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что контрнаступление ВСУ «вызовет панику» в России.
реклама
Почему в России должно вызвать панику контрнаступление, о котором российское командование знает ещё с прошлой осени, начав активно выстраивать укрепления и оборонительные линии, неясно. Предсказуемый ответ на этот счёт у Гаврилова есть: по его мнению, российская «пропаганда» демонстрирует «ложную картину» происходящего на поле боя.
Дальше Гаврилов начал выдумывать десятки причин, по которым наступление ВСУ обречено на успех, продолжая тем самым поддерживать в украинском обществе высокий моральный дух. На Западе, впрочем, понимая, что российская пропаганда отнюдь не врёт, уверенности в положительном для Украины и Запада исходе контрнаступления ВСУ становится всё меньше и меньше.