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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Представитель Эрдогана назвал нынешний конфликт войной Запада против России
Сомнений в этом, собственно, и нет.
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То, что Украина выступает в качестве прокси в вооружённом конфликте коллективного Запада с Россией, теперь заявляют уже и в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, мнением о том, что нынешний конфликт является сражением не России с Украиной, а России с Западом, поделился сегодня официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

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Как отметил политик, сейчас идёт нечто вроде Второй Холодной войны, а коллективно-западная конъюнктура находится больше на стороне войны, а не на стороне мира. Россия при этом, считает Калын, не хочет конфликта, но вынуждена его вести. При этом Калын считает, что РФ готова на мирное урегулирование, и турецкая сторона сделала российской стороне предложение о том, как завершить боевые действия.

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Необходимо отметить, что несмотря на правильность этих слов, Турция всё же преследует свои собственные интересы, а также набивает дополнительные «баллы» действующему президенту Эрдогану, положение которого, согласно социологическим опросам, на грядущих выборах будет как минимум напряжённым, а как максимум — провальным. Турецкий народ винит Эрдогана в чудовищной инфляции, проблемах в экономике, последствиях землетрясений и многих других трудностях. Почему и каким образом они должны решиться с приходом новой власти, обыватель традиционно думать не привык и не хочет.

#россия #украина #политика #турция
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