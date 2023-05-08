Нацификация Украины продолжается уже со второй космической скоростью.

Когда Россия начала на Украине специальную военную операцию, одной из её целей была обозначена так называемая денацификация страны. По всей видимости, российская разведка, мягко говоря, недооценила степень радикальности украинских «элит» и их готовности перешагивать через любые моральные тормоза и принципы, в результате чего на фоне боевых действий ускорился лишь обратный процесс — нацификация государства. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сделал если не финальный штрих в данном процессе, то как минимум сыграл один из завершающих аккордов, учредив День Европы, который на Украине впредь будут отмечать 9 мая — фактически вместо Дня Победы. Такое решение было принято с целью «укрепления единства» народов Европы, освобождавшихся от нацизма.

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Естественно, пресс-служба Зеленского обрисовала данное решение красивыми, но традиционно для современной Украины перевёрнутыми с ног на голову заявлениями. В частности, пресс-служба действующего президента Украины отметила вклад народов Европы, Америки, Азии, Африки и даже, представьте себе, Австралии. То, что решающий вклад в сокрушение нацизма внёс многонациональный советский народ, частью (пусть и важной, но всё же только частью) которого был и украинский народ, нынешняя украинская власть предпочитает не отмечать.

Сегодня на Украине, словно в Зазеркалье, позволяют себе удивительные по своей циничности заявления и действия. С одной стороны, в послании Зеленского содержатся слова о том, что никогда не забудут вклад украинского народа в победу над нацизмом, а с другой стороны поощряют нацификацию собственной страны, запрещают истинные праздники и разрушают памятники, связанные с победой в Великой отечественной войне, подменяя её значение в сознании народа обобщённой Второй мировой войной, дабы не вызывать ассоциаций с советским, а значит, и с российским прошлым.

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Параллельно в офисе Зеленского отмечают, что сейчас Украина сражается с «аналогичным [нацизму] тотальным злом» в виде «рашизма», и над ним также надо одержать победу, чтобы обеспечить «всей Европе» и «всему свободному миру» будущее. Дальше пресс-служба Зеленского в очередной раз начала кормить украинцев «завтраками», заявляя, что «выгоним оккупанта», «освободим города и сёла», «забудем про воздушную тревогу», «вернёмся в свои дома» и «сможем путешествовать по своей стране». Комментарии здесь, как говорится, излишни; комментировать — только портить.