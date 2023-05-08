Когда Россия начала на Украине специальную военную операцию, одной из её целей была обозначена так называемая денацификация страны. По всей видимости, российская разведка, мягко говоря, недооценила степень радикальности украинских «элит» и их готовности перешагивать через любые моральные тормоза и принципы, в результате чего на фоне боевых действий ускорился лишь обратный процесс — нацификация государства. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сделал если не финальный штрих в данном процессе, то как минимум сыграл один из завершающих аккордов, учредив День Европы, который на Украине впредь будут отмечать 9 мая — фактически вместо Дня Победы. Такое решение было принято с целью «укрепления единства» народов Европы, освобождавшихся от нацизма.
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Естественно, пресс-служба Зеленского обрисовала данное решение красивыми, но традиционно для современной Украины перевёрнутыми с ног на голову заявлениями. В частности, пресс-служба действующего президента Украины отметила вклад народов Европы, Америки, Азии, Африки и даже, представьте себе, Австралии. То, что решающий вклад в сокрушение нацизма внёс многонациональный советский народ, частью (пусть и важной, но всё же только частью) которого был и украинский народ, нынешняя украинская власть предпочитает не отмечать.
Сегодня на Украине, словно в Зазеркалье, позволяют себе удивительные по своей циничности заявления и действия. С одной стороны, в послании Зеленского содержатся слова о том, что никогда не забудут вклад украинского народа в победу над нацизмом, а с другой стороны поощряют нацификацию собственной страны, запрещают истинные праздники и разрушают памятники, связанные с победой в Великой отечественной войне, подменяя её значение в сознании народа обобщённой Второй мировой войной, дабы не вызывать ассоциаций с советским, а значит, и с российским прошлым.
Параллельно в офисе Зеленского отмечают, что сейчас Украина сражается с «аналогичным [нацизму] тотальным злом» в виде «рашизма», и над ним также надо одержать победу, чтобы обеспечить «всей Европе» и «всему свободному миру» будущее. Дальше пресс-служба Зеленского в очередной раз начала кормить украинцев «завтраками», заявляя, что «выгоним оккупанта», «освободим города и сёла», «забудем про воздушную тревогу», «вернёмся в свои дома» и «сможем путешествовать по своей стране». Комментарии здесь, как говорится, излишни; комментировать — только портить.