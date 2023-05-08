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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле прокомментировали нашумевшее заявление главы ГУР МО Украины Буданова о россиянах
Свобода слова — великая вещь: каждый сам о себе всё скажет.
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Российские СМИ находятся в поистине уникальном и очень удобном положении: им не нужно ничего придумывать, чтобы укреплять повестку внутри общества, достаточно просто пересказывать то, что позволяют себе «нести» на Украине и на спонсирующем её Западе — там сами всё о себе и об остальных прекрасно заявят. В частности, вчера глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов позволил себе нацистское заявление, в котором заявил, что Украина, как защищающаяся сторона, имеет право на то, чтобы «убивать россиян по всему миру».

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В целом это входит в коллективно-западную парадигму, из которой следует, что условное «Добро» при борьбе с условным «Злом» может применять любые, даже самые грязнущие методы, включая те, которые и само «Зло» считает для себя неприемлемыми. Комментировать тут особо нечего, но в Кремле всё же решили озвучить то, что думают насчёт нашумевшего заявления Буданова.

В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что своим заявлением Буданов расписался не просто в спонсировании, а и в организации террористических актов, тем самым дав правящему в Киеве режиму ещё одну несмываемую характеристику. Песков отметил, что заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность выбранного Россией курса на проведение на Украине специальной военной операции.

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Песков добавил, что спецслужбы на фоне этих заявлений будут делать всё, что от них требуется, ну а от мира Песков надеется услышать осуждений слов Буданова. Дождётся ведь, правда? Неужели нет?

#россия #украина #боевые действия
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