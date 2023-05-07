По мнению главы Чечни, надо было не шум поднимать, а добивать врага, изменив тактику.

Когда резонансные видеоролики от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина касательно якобы тяжелейшего снарядного голода в его подразделениях начали набирать обороты, глава Чечни Рамзан Кадыров вызвался помочь «вагнеровцам» и передать занятые ими позиции бойцам подразделения «Ахмат», у которых со снабжением проблем нет. Параллельно Кадыров отметил, что способ, которым Пригожин привлёк внимание общественности к проблеме, неправильный и играет только на руку противнику.

реклама

Теперь, когда, по словам Пригожина, Минобороны вышло на связь с ЧВК «Вагнер», пообещало предоставить все необходимые вооружения и боеприпасы и назначило куратором всех контактов с «вагнеровцами» генерала армии Сергея Суровикина, лидер Чечни прокомментировал весь тот шум, который был поднят СМИ касательно данной частной военной компании.

По словам Кадырова, нужно было «без лишних разговоров на весь интернет и весь мир» всего лишь «закончить начатое». Взять имеющиеся силы, изменить тактику согласно реальности на поле боя, и добить врага, дожать его. Как отметил Кадыров, точно также поступали в ходе СВО и другие подразделения, когда сталкивались с дефицитом боеприпасов. Лидер Чечни отметил, что с недосказанными моментами, которые ещё остались, обязательно разберутся, но не публично, а «лицом к лицу».

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

При этом необходимо помнить, что с мест в Бахмуте неоднократно сообщалось, что артиллерийские обстрелы и в целом интенсивность огня всё это время не снижались ни на день. Так что не исключено, что мы имеем дело с хорошо генерируемым «туманом войны», плотность которого столь высока, что видеть через него можно только с противотуманными фарами. А их у нас как у обывателей нет. Да и способ генерации тумана выбран Пригожиным странный: добившись движения в тылах Минобороны, параллельно нанёс стране чудовищный информационный ущерб, ведь его заявления очень быстро подхватили и растиражировали все западные масс медиа, использовав их в понятных целях. В общем, делаем выводы.