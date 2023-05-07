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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров раскритиковал шум, поднятый вокруг «снарядного голода» в ЧВК «Вагнер»
По мнению главы Чечни, надо было не шум поднимать, а добивать врага, изменив тактику.
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Когда резонансные видеоролики от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина касательно якобы тяжелейшего снарядного голода в его подразделениях начали набирать обороты, глава Чечни Рамзан Кадыров вызвался помочь «вагнеровцам» и передать занятые ими позиции бойцам подразделения «Ахмат», у которых со снабжением проблем нет. Параллельно Кадыров отметил, что способ, которым Пригожин привлёк внимание общественности к проблеме, неправильный и играет только на руку противнику.

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Теперь, когда, по словам Пригожина, Минобороны вышло на связь с ЧВК «Вагнер», пообещало предоставить все необходимые вооружения и боеприпасы и назначило куратором всех контактов с «вагнеровцами» генерала армии Сергея Суровикина, лидер Чечни прокомментировал весь тот шум, который был поднят СМИ касательно данной частной военной компании.

По словам Кадырова, нужно было «без лишних разговоров на весь интернет и весь мир» всего лишь «закончить начатое». Взять имеющиеся силы, изменить тактику согласно реальности на поле боя, и добить врага, дожать его. Как отметил Кадыров, точно также поступали в ходе СВО и другие подразделения, когда сталкивались с дефицитом боеприпасов. Лидер Чечни отметил, что с недосказанными моментами, которые ещё остались, обязательно разберутся, но не публично, а «лицом к лицу».

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При этом необходимо помнить, что с мест в Бахмуте неоднократно сообщалось, что артиллерийские обстрелы и в целом интенсивность огня всё это время не снижались ни на день. Так что не исключено, что мы имеем дело с хорошо генерируемым «туманом войны», плотность которого столь высока, что видеть через него можно только с противотуманными фарами. А их у нас как у обывателей нет. Да и способ генерации тумана выбран Пригожиным странный: добившись движения в тылах Минобороны, параллельно нанёс стране чудовищный информационный ущерб, ведь его заявления очень быстро подхватили и растиражировали все западные масс медиа, использовав их в понятных целях. В общем, делаем выводы.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
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