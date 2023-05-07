К сожалению, удары беспилотниками — это не прерогатива России в данном конфликте. Благодаря безмерной поддержке коллективного Запада, который сотнями и тысячами передаёт боевые дроны Украине, периодически зубы показывают и ВСУ. Так, сегодня ВСУ решились на массированный удар беспилотниками по полуострову Крым.
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Как сообщается, в ударе участвовали двадцать два беспилотных летательных аппарата разных типов, имея целью удары по различным объектам военной и гражданской инфраструктуры. Благодаря действиям расчётов ПВО и РЭБ атаку удалось полностью отразить: часть БПЛА была сбита, часть — перехвачена системами радиоэлектронной борьбы.
Помимо этого, десять беспилотников ВСУ были перехвачены в различных участках линии боевого соприкосновения специальной военной операции. Таким образом, за сутки было перехвачено 32 различных вражеских беспилотника.