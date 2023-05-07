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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США хотели получить от Турции её комплекс С-400 для изучения
Но Турция отказала, так как проводит «независимую политику».
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В настоящее время зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» являются самыми современными и навороченными из числа тех, что представлены в достаточных количествах. В связи с этим вполне естественно, что по ту сторону океана стремятся заполучить такой комплекс с целью изучения принципов его работы, дабы не только разработать к нему меры противодействия, но и создать собственный ЗРК схожей эффективности. В частности, глава МИД Турции Мавлют Чавушоглу заявил, что американцы хотели получить от Турции такой комплекс, который Анкара в своё время приобрела у России, чем вызвала большую истерику в Вашингтоне.

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По словам Чавушоглу, турецкая сторона отказала в этой просьбе, поскольку это недопустимо и противоречит «независимой политике», которую проводит Турция.

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Важно понимать, что под «независимой политикой» Чавушоглу имеет в виду чисто восточный принцип ласкового телёнка, который получает «плюшки» как от коллективного Запада благодаря своему членству в НАТО, так и от России и других имеющих значение держав — благодаря тому, что не является членом Евросоюза и не отдал значительную часть суверенитета некоему наднациональному органу.

#россия #сша #политика #турция #военная техника #с-400
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