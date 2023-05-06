Вот ведь всемогущие какие! Особенно Британия...

Сегодня утром в Нижегородской области состоялось покушение на писателя и по совместительству политического деятеля Захара Прилепина, чьё имя хорошо известно в российском патриотическом обществе. По счастливому стечению обстоятельств, Прилепин отделался незначительными переломами. Естественно, событие не могли не прокомментировать в МИД РФ: по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Вашингтон с Лондоном «выкормили» очередную террористическую ячейку — в данном случае киевский режим — и тем самым несут прямую ответственность за произошедшее.

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Важно понимать, что уровень террористической активности недоброжелателей в России сейчас находится на запредельном уровне. Большинство терактов удаётся пресечь, однако часть всё же осуществляются, и выражаются эти теракты как в подрыве железных дорог и линий электропередач, так и, к сожалению, в прямых атаках на российских лидеров общественного мнения, коим, безусловно, является Прилепин.

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Очевидно, что нужно не США с Британией обвинять, а усиливать работу и начинать показательно ликвидировать руководителей режима, который вы же сами называете террористическим. Не для красного словца же это делается?