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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Крыму наконец-то открылось первое отделение Сбербанка
Всего-то надо было попасть под опустошающие санкции, которых так боялись.
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Не секрет, что в течение девяти лет после присоединения Республики Крым на её территории отказывались работать крупные российские компании, включая банки, опасаясь попадания под вторичные санкции. Почему-то такое поведение руководства Сбера считалось представителями власти приемлемым. Когда же после начала специальной военной операции Сбербанк в числе первых попал под тотальный санкционный удар, никаких препятствий для начала работы в регионе, который, по Конституции РФ, является частью России, больше нет. И вот, сегодня стало известно, что в Крыму открылось первое отделение данного российского банка. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов, участвовавший в церемонии открытия.

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В качестве первой локации был выбран центр Ялты. Почему именно Ялта, а не более крупные города, такие, как Симферополь и Севастополь, известно разве что руководству Сбера. Вероятно, таким образом хотят упростить жизнь тех, кто приезжают в Ялту на отдых из «материковой» России. В любом случае, событие позитивное, и означающее, что это только начало большого процесса не только по юридическому, но ещё и по экономическому и капиталистическому присоединению полуострова к России.

#финансы #россия #экономика #сбер #сбербанк
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