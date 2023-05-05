Когда вооружённым силам Украины были переданы американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, на тот момент считалось, что украинские военные получили очередное чудо-оружие, которое полностью изменит ход боевых действий. Естественно, ничего оно не изменило, и на нанесение болезненных ударов, подобным те, что совершались при помощи HIMARS, совсем не хуже годились и «Грады» с «Ураганами».
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Тем не менее, поначалу российская ПВО и вправду пропускала значительную часть снарядов HIMARS, но с течением времени наловчилась и стала сбивать большую часть выпускаемых ракет. Теперь же в западной прессе — в данном случае в CNN — отметили, что российские войска стали активно «глушить» системы GPS-наведения ракет данной американской РСЗО, тем самым сбивая их с курса.
Как отмечают в CNN со ссылкой на традиционно анонимные и неназываемые источники в американском оборонном ведомстве, Украина сейчас имеет дело с игрой в кошки-мышки, когда российская сторона постоянно улучшает свои возможности по нейтрализации угрозы со стороны HIMARS. При этом собеседник издания отмечает, что для Украины критически важно сохранить данные системы в строю перед готовящимся наступлением.