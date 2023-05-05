ВСУ стягивают войска и технику к линии боевого соприкосновения в Запорожской области и готовятся к началу контрнаступления в ближайшие дни или часы. Об этом в беседе с российским журналистом Владимиром Соловьёвым сообщил врио губернатора подконтрольной России части Запорожской области Евгений Балицкий.
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По словам Балицкого, разведка сообщает о концентрации вражеских подразделений неподалёку от фронта и их готовности к наступательным действиям. Уже сейчас ВСУ, утверждает глава региона, осуществляют обстрелы целого ряда прифронтовых населённых пунктов, из-за чего было принято решение об их частичной эвакуации.
Следует помнить, что запорожское направление — в сторону Мелитополя — неоднократно фигурировало в планах украинского командования.