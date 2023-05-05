Заниматься этим будет замминистра обороны по материально-техническому обеспечению.

Трудно сказать, совпадение это или нет, но сегодня после ночного истерического (а, значит, манипуляционного) видео основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он в очередной раз обвинил военное руководство страны в намеренном срыве поставок боеприпасов его подразделениям, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ с инспекцией готовности направляемой в зону СВО техники и вооружений.

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В рамках инспекции Шойгу показали стоящие практически до горизонта и готовые к отправке в зону специальной военной операции танки Т-90М, огромное количество грузовиков и вспомогательной техники. Параллельно Шойгу поручил замминистра обороны по материально-техническому обеспечению ВС РФ генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы «непрерывного и ритмичного» снабжения войск в зоне СВО.

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Необходимо понимать, что сражения ведутся на фронте протяжённостью свыше тысячи километров, и на каждом из его участков требуются боеприпасы и техника в огромных количествах. Свет клином на бахмутской операции и небезызвестной частной военной компании отнюдь не сошёлся. Сейчас оборонные заводы работают фактически в условиях военного времени — круглосуточно и без выходных, производя авиационную технику, танки и другую бронетехнику, снаряды, стрелковое оружие, аммуницию и экипировку.