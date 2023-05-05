Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны взяло на особый контроль вопросы снабжения войск в зоне СВО
Заниматься этим будет замминистра обороны по материально-техническому обеспечению.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Трудно сказать, совпадение это или нет, но сегодня после ночного истерического (а, значит, манипуляционного) видео основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он в очередной раз обвинил военное руководство страны в намеренном срыве поставок боеприпасов его подразделениям, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Южный военный округ с инспекцией готовности направляемой в зону СВО техники и вооружений.

реклама

В рамках инспекции Шойгу показали стоящие практически до горизонта и готовые к отправке в зону специальной военной операции танки Т-90М, огромное количество грузовиков и вспомогательной техники. Параллельно Шойгу поручил замминистра обороны по материально-техническому обеспечению ВС РФ генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы «непрерывного и ритмичного» снабжения войск в зоне СВО.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Необходимо понимать, что сражения ведутся на фронте протяжённостью свыше тысячи километров, и на каждом из его участков требуются боеприпасы и техника в огромных количествах. Свет клином на бахмутской операции и небезызвестной частной военной компании отнюдь не сошёлся. Сейчас оборонные заводы работают фактически в условиях военного времени — круглосуточно и без выходных, производя авиационную технику, танки и другую бронетехнику, снаряды, стрелковое оружие, аммуницию и экипировку.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава Запорожской области объявил о частичной эвакуации населения из прифронтовых районов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
7
Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
6
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
12
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
34
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
Подборка игр из моего списка желаний Steam
2
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3

Сейчас обсуждают

Listoman
17:39
А где ориги скринов? И откуда такое лютое мыло? Сравнил 1080p и 1080p dlss up?)
FSR 2 позволяет Radeon RX 7900 обеспечивать 60+ FPS при максимальных настройках RT во многих играх
grom9000
17:38
Я последний раз играл месяца 3 назад, так что мне хватает )))) Никакие обновы брать не собираюсь, выйдет ГТА6, тогда и буду обновляться.
Нейронный алгоритм сжатия текстур NVIDIA предложит более высокое качество при экономии памяти
dimkahon
17:37
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
Артём Николаев
17:36
Харду гораздо проще работать 24/7, чем при постоянных вкл/выкл, парковках головок, остывании/разогреве и скачках питания.
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
Boris Kopyltsov
17:35
250к$ Может кто-то в нулях ошибся и там 250кк?
Глава Intel потратил ещё $250 000 на покупку акций компании
Дмитрий
17:33
Да вот у меня и друзей чаще всего ломались модели именно на 2 года гарантии. а те что по пять чудесным образом всегда дорабатывают гарантийный срок. нидин на 5 лет не сдох раньше пяти лет. буквал...
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
Bernigan
17:32
Так тебе на 6500XT достаточно памяти? Скоро выпустят обнову с достаточным количеством памяти и без кодеков (7500XT), а так же миддл с 8 Гб (7700XT). АМД сила, с заботой о хомяках
Нейронный алгоритм сжатия текстур NVIDIA предложит более высокое качество при экономии памяти
Дмитрий
17:30
В винде все тож самое идет. Я засовывал винду в бекап. форматировал диск и записывал винду назад. И уже не глючило тоже обходило сбойные
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
Дмитрий
17:28
софтово. дефрагментация там все дела))
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
Михаил Barash Андреев
17:26
Приятно видеть здравомыслящий комментарий, а не бесконечные истерики о снабжении частной военной компании, которая сражается пусть и на кровавом, но на крайне небольшом участке фронта общей протяжённо...
В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем