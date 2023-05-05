Но когда, чем и с какой силой, не уточнил.

Произошедший два дня назад удар беспилотными летательными аппаратами по Кремлю хоть и был безуспешным, но сам факт имел место, а это в данном случае самое главное. Отвечать на провокацию обязательно придётся, и о том, что Россия будет отвечать «не разговорами», а «конкретными действиями», сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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По словам Лаврова, очевидно, что удар по Кремлю — это враждебный акт, равно как и совершенно ясно, что без указки из-за океана в Киеве на такой шаг бы не пошли. На вопрос «Считает ли Россия данный теракт формальным поводом для объявления официальной войны?» Лавров ответил, что Россия будет отвечать не разговорами, а конкретными действиями.

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Что это будут за конкретные действия, глава МИД не уточнил, добавив лишь известную поговорку про то, что русские долго запрягают, но быстро едут. Многие эксперты, кстати, считают, что Украина хотела спровоцировать Россию на массированный опустошающий удар, после которого у НАТО якобы должно возникнуть желание осуществить прямую интервенцию в конфликт. Зачем НАТО приближать мир к апокалипсису, от которого он и так уже в двух шагах, впрочем, эксперты не в курсе.