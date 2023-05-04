Не «Чебурашка», конечно, но тоже отличный результат за две недели.

Отечественный фильм «Вызов» является уникальной в своём роде картиной, поскольку для её съёмок было решено использовать не декорации, а непосредственно настоящую космическую станцию — МКС. Теперь же, спустя две недели после премьеры, стало известно, что «Вызов» в прокате собрал свыше одного миллиарда рублей, тем самым отбив свой собственный бюджет и начав работать «в плюс».

реклама

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

«Вызов» повествует о том, как врачу Жене, роль которой исполнила Юлия Пересильд, необходимо отправиться на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавту, который из-за обнаружившегося недуга не может вернуться на Землю для проведения операции. В итоге операцию придётся проводить в космосе, и у Жени есть только весьма ограниченное время на прохождения курса подготовки космонавтов.