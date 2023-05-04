Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Снимавшийся на МКС российский фильм «Вызов» собрал в прокате свыше миллиарда рублей
Не «Чебурашка», конечно, но тоже отличный результат за две недели.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Отечественный фильм «Вызов» является уникальной в своём роде картиной, поскольку для её съёмок было решено использовать не декорации, а непосредственно настоящую космическую станцию — МКС. Теперь же, спустя две недели после премьеры, стало известно, что «Вызов» в прокате собрал свыше одного миллиарда рублей, тем самым отбив свой собственный бюджет и начав работать «в плюс».

реклама

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

«Вызов» повествует о том, как врачу Жене, роль которой исполнила Юлия Пересильд, необходимо отправиться на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавту, который из-за обнаружившегося недуга не может вернуться на Землю для проведения операции. В итоге операцию придётся проводить в космосе, и у Жени есть только весьма ограниченное время на прохождения курса подготовки космонавтов.

#кино #отечественное кино #"вызов"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: российские кинотеатры понесли миллиардные потери из-за ухода голливудских студий
«Братья Супер Марио в кино» собрал $1 млрд в прокате и стал самой кассовой киноадаптацией видеоигры в истории
Четвёртый «Джон Уик» собрал в прокате уже более $400 миллионов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
27
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
2
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
12
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
21
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
30
Подборка игр из моего списка желаний Steam
3
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
18:50
За то сейчас в ЮАР замечательно! Кто хочет, тот работает, но большинство негров не работает. За проституцию уголовка, но такое ощущение, что 2/3 баб ночью на панели
В Калифорнии могут начать выплачивать по одному миллиону долларов каждому чернокожему жителю
Китя.
18:50
зели покуй на народ он нюхает кокс.
MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
Бот_Пригожина_308
18:49
Ну неужели он будет говорить: "Мы все умрём!" Нет, конечно. До последнего будет гнать хххлов на убой. Мстит чубатым yeбанам за геноцид евреев в годы ВОВ.
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
Максим Пасевич
18:46
Какой смысл брать SL7QB чтобы его разгонять ради чего статья вообще?У 99.99% пользователей пк нет этого проца и не было. Версия без EMT 64 f49 гонится до 3.7 без танцев с бубном и продавалась потр...
Ретроклокинг: проект «Socket 478/x64» – разгон
Megagad
18:44
когда комп выключен там "пищать" НЕЧЕМУ кроме "дежурки". И если она пищит - значит либо на линии +5в висит что-то жрущее, либо к ней пришёл "северный пушной зверёк" и в скором времени БП отойдёт в мир...
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
Андрей Рукавишников
18:43
+715 fps
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Рома Вязин
18:43
не пугайте так, а то акции valve уже наебнулись, + это получается steam экстремист, веть мы платим за игры, они выпускают стим дек а украинцы их используют...
BusinessInsider: украинские военные для управления пулемётами используют игровые консоли Steam Deck
grom9000
18:42
А что даст новый кузов? Там столько же отверстий под вентиляторы и такая же форма.
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
ОЛЕГ ПОПОВ
18:40
Передок видимо блогерский
Налоговики проверят доходы российских блогеров с большим количеством подписчиков
grom9000
18:40
А звуковые волны Моргенштерна и Инстасамки его вызывать ))))
Звуковые волны могут стать ключом к лечению агрессивной формы рака мозга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем