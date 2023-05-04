Отечественный фильм «Вызов» является уникальной в своём роде картиной, поскольку для её съёмок было решено использовать не декорации, а непосредственно настоящую космическую станцию — МКС. Теперь же, спустя две недели после премьеры, стало известно, что «Вызов» в прокате собрал свыше одного миллиарда рублей, тем самым отбив свой собственный бюджет и начав работать «в плюс».
реклама
«Вызов» повествует о том, как врачу Жене, роль которой исполнила Юлия Пересильд, необходимо отправиться на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавту, который из-за обнаружившегося недуга не может вернуться на Землю для проведения операции. В итоге операцию придётся проводить в космосе, и у Жени есть только весьма ограниченное время на прохождения курса подготовки космонавтов.