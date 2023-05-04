Если история нас чему-то и научила, то это тому, что смена американских президентов никак не влияет на проводимую государством политику. Происходит это по разным причинам, которые можно собрать в популярный ныне термин «глубинное государство» — когда реальные решения принимаются отнюдь не «витриной», коей является президент США. Как бы то ни было, надежда на то, что со сменой американской администрации в Вашингтоне возобладает здравый смысл, по-прежнему теплится в головах многих неаффилированных с коллективным Западом политиков. Так, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня прямо заявил, что избрание Дональда Трампа положит конец боевым действиям на Украине.
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По всей видимости, венгерский премьер вдохновился заявлениями Трампа о способности закончить конфликт за 24 часа. При этом необходимо понимать, что в свой первый президентский срок Дональд Трамп окружил себя крайне сомнительными личностями, которые всячески саботировали решения президента. Как итог — ничего качественно не поменялось, а конфронтация США с тем же Китаем только усилилась, породив массу «мемов» с Трампом и его «чайна».
Необходимо понимать, что конфликт на Украине досрочно закончится только в том случае, если коллективный Запад решится на признание законности российских опасений касательно своих безопасности и согласится включить «реверс» относительно своей «ястребиной» политики. Пока что подобное развитие событий не наблюдается даже на горизонте: Запад продолжает бесконечно снабжать Украину военной техникой, финансовой помощью и обучать украинские войска, тем самым демонстрируя приверженность своей позиции. А это значит, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока поставленные перед ней задачи не будут выполнены.