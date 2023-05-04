Вчерашний ночной удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России серьёзно встряхнул не только российскую общественность, но и западные СМИ, которые прекрасно понимают, что за этим может последовать. И хотя сомнений в причастности украинских специальных служб к данному удару у российского следствия нет, осталось только определить цепочку заказчиков и исполнителей, чем сейчас и занимается Следственный комитет, то вот о «помощи» Вашингтона в организации данного удара мнения разнятся.
реклама
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что за ударом стоят подначивающие Украину американцы, однако в данном случае имеет смысл всё-таки прислушаться к заявлениям из Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не участвовал во вчерашнем ударе по Кремлю, и, более того, «не поощряет» атак на лидеров государств.
И хотя обычно господин Кирби дублирует американскую «повестку», в данном случае он, скорее всего, говорит правду, потому что если во вчерашнем ударе действительно будет найден американский след, то дальнейшее развитие событий даже трудно прогнозировать. В США, конечно, во власти заседают странные и откровенно некомпетентные люди, но сумасшедшими их не назовёшь. Поэтому с высокой долей вероятности вчерашний удар по Кремлю — это самостоятельное решение киевских властей, а если «рука Вашингтона» и будет найдена, то об этом промолчат ради сохранения жизни на планете. И это будет правильно.