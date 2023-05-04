Производство увеличилось в несколько раз.

Специальная военная операция на Украине, перешедшая в разряд войны на истощение противника, подразумевает, что этого самого противника, снабжаемого всем коллективным Западом, надо передавливать в огневой мощи. С этой целью предприятия оборонно-промышленного комплекса России перешли фактически на военные рельсы и кратно нарастили уровень производства. В частности, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что Курганмашзавод в рамках гособоронзаказа отгрузил очередную партию бронемашин пехоты БМП-3.

реклама

Как отмечают в Ростехе, поставки БМП-3 в войска вышли на регулярный уровень с практически ежемесячной передачей новых машин — в частности, только за первый квартал текущего года данных бронемашин пехоты было передано столько же, сколько за весь 2019 год. Масштабы производства постоянно увеличиваются: если в прошлом году Курганмашзавод с целью масштабирования производства принял на работу свыше одной тысячи новых сотрудников, то только за первый квартал года текущего набрал ещё 1 200 сотрудников.

Естественно, в высочайшем темпе трудятся и все смежные предприятия, поставляющие Курганмашзаводу необходимые материалы и комплектующие — от непосредственно металла до различных узлов.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По словам исполнительного директора Курганмашзавода Петра Тюкова, уже девятый месяц рабочие предприятия трудятся сменами по 12 часов шесть дней в неделю. Из комментария Тюкова не вполне ясно, означает это, что на заводе имеются две смены по 12 часов каждая или же предприятие работает только половину дня. Логичнее всего, впрочем, учитывая многократно увеличившееся производство, звучит именно первый вариант.