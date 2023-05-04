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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
Производство увеличилось в несколько раз.
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Специальная военная операция на Украине, перешедшая в разряд войны на истощение противника, подразумевает, что этого самого противника, снабжаемого всем коллективным Западом, надо передавливать в огневой мощи. С этой целью предприятия оборонно-промышленного комплекса России перешли фактически на военные рельсы и кратно нарастили уровень производства. В частности, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что Курганмашзавод в рамках гособоронзаказа отгрузил очередную партию бронемашин пехоты БМП-3.

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Как отмечают в Ростехе, поставки БМП-3 в войска вышли на регулярный уровень с практически ежемесячной передачей новых машин — в частности, только за первый квартал текущего года данных бронемашин пехоты было передано столько же, сколько за весь 2019 год. Масштабы производства постоянно увеличиваются: если в прошлом году Курганмашзавод с целью масштабирования производства принял на работу свыше одной тысячи новых сотрудников, то только за первый квартал года текущего набрал ещё 1 200 сотрудников.

Естественно, в высочайшем темпе трудятся и все смежные предприятия, поставляющие Курганмашзаводу необходимые материалы и комплектующие — от непосредственно металла до различных узлов.

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По словам исполнительного директора Курганмашзавода Петра Тюкова, уже девятый месяц рабочие предприятия трудятся сменами по 12 часов шесть дней в неделю. Из комментария Тюкова не вполне ясно, означает это, что на заводе имеются две смены по 12 часов каждая или же предприятие работает только половину дня. Логичнее всего, впрочем, учитывая многократно увеличившееся производство, звучит именно первый вариант.

#россия #боевые действия #промышленность #военно-промышленный комплекс #бмп-3
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Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
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