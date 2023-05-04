Мопеды правосудия взлетают, словно ракета-лилипут.

Одним из немногих реальных так называемых game-changing (меняющих ход игры) вооружений в ходе боевых действий на Украине стали беспилотники-камикадзе «Герань-2», или, как их называют по оригинальному иранскому названию, Shahed-136. С последствиями применения этих беспилотников все уже хорошо знакомы, но вот кадров их запуска в боевых условиях пока не было. Теперь есть: в тематических военных «пабликах» в Telegram соответствующие кадры появились.

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Как можно заметить, сначала у беспилотника запускается его основной маршевый двигатель, ну а непосредственно в небо он взмывает при помощи крохотного реактивного ускорителя. По похожему принципу, к слову, осуществляется запуск крылатых ракет: реактивный ускоритель разгоняет саму ракету до необходимой скорости, после чего она уже поддерживается маршевым двигателем ракеты.

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«Герани-2» активно применяются российскими войсками для перегрузки украинской системы ПВО, а также для уничтожения слабозащищённых целей.