Шансы избраться у него начали стремиться уже даже не к нулю, коими они были, а к отрицательным значениям.

В настоящее время в коллективном Западе не принято быть реалистом и вести конструктивную политику. Популисты и горлопаны, предлагающие удобные для инфантильного обывателя простые решения и примитивные ответы на сложнейшие вопросы, пока ещё пользуются колоссальным влиянием. Впрочем, положение дел в западной экономике способно вернуть зрение даже безнадёжно ослепшим, и на этом фоне начинают отчётливее слышаться голоса тех самых необходимых в политическом истеблишменте западных стран реалистов. Так, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, по совместительству являющийся племянником Джона Кеннеди, в беседе с изданием UnHerd заявил, что американской общественности, чтобы понять причины, по которым российский президент принял в прошлом году известное решение, следует мысленно поставить себя на его место.

реклама

По словам Роберта Кеннеди-младшего, Владимир Путин много лет предупреждал о недопустимости продвижения НАТО к границам России, и что военное освоение соответствующих территорий приведёт к крупному кризису. Как отметил Кеннеди-младший, если бы США столкнулись с таким же вызовом, с которым пришлось иметь дело России, то в Вашингтоне не задумываясь бы применили силу. Также, по словам кандидата в президенты, США мгновенно бы ответили, если бы в Мексике произошло гипотетическое убийство четырнадцати тысяч американцев.

В целом, по мнению Роберта Кеннеди-младшего, текущий конфликт был не в интересах России, но ей попросту не оставили другого выхода. Как мы знаем, США свысока посмотрели на выдвинутые российской стороной в декабре 2021 года предложения по безопасности в Европе и даже не стали вести на эту тему диалог и искать компромиссы. Затем развитие событий известно: специальная военная операция, бесконечная накачка Украины вооружениями с целью «ослабления» России, большой и страшный вопрос о сохранении украинской государственности.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

При всём этом необходимо понимать, что слова кандидатов в президенты США впоследствии диаметрально расходятся с их действиями в случае избрания. Так, Дональд Трамп, избиравшийся на лозунгах о добрых отношениях со всеми в мире, не озаботился тем, чтобы окружить себя верными соратниками — по сути, созданием вертикали власти. Как итог: саботаж всех решений президента и продолжение линии, заданной американским глубинным государством. Хотелось бы верить, что Роберт Кеннеди-младший осознаёт необходимость вести с собой на выборы целую команду руководителей.