Польша тридцать лет живёт по принципу «после нас хоть потоп» и «что не съем — то надкусаю».

Трудно сказать, чем руководствуются польские «элиты», которые занимают фанатично антироссийскую позицию, но одно совершенно точно — с образованием в Европе даже для людей из влиятельных семей сейчас наблюдается просто аховая ситуация. В частности, несмотря на безмерную важность российского рынка для европейской экономики, польское руководство продолжает делать всё возможное, чтобы безвозвратно разорвать десятилетиями налаживавшиеся отношения европейских государств с Россией. Так, вице-премьер польского правительства Пётр Глиньский заявил, что в «половина Европы» желает продолжать сотрудничать с Россией.

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По мнению Глиньского, эти желающие сотрудничества с РФ страны находятся «в заложниках» у влиятельных групп, жаждущих только скорейшего окончания конфликта на Украине и ещё более скорого восстановления отношений с Москвой. Более того, по словам вице-премьера Польши, эти государства тихо продолжают работать в России и сегодня.

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Почему эти заявления делает вице-премьер страны, компании которой и сами с удовольствием через кучу «прокладок» и смены вывесок продолжают активно работать в России, понять поистине трудно. Что же до восстановления отношений ЕС с Россией, то вряд ли это будет возможно до тех пор, пока в ЕС заседают нынешние «элиты». Им на смену должны прийти договороспособные люди, обладающие возможностью принимать суверенные решения. Возможно, речь даже идёт о раннем или позднем коллапсе Евросоюза как наднациональной организации — без этого восстановление отношений с РФ с европейскими странами при текущей позиции ЕС выглядит практически невозможным.