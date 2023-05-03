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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США заявил, что Украина пойдёт в контрнаступление в ближайшие недели
А чего стесняться? Кто платит, тот и определяет сроки.
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Будучи одним из главных неоконсерваторов в американской администрации, госсекретарь США Энтони Блинкен занял контрпродуктивную позицию касательно боевых действий на Украине, подбадривая киевские власти, которые и рады выслужиться, даже если за это придётся заплатить самую высокую цену. В частности, Блинкен с оптимизмом смотрит на готовящееся контрнаступление ВСУ, и в беседе с изданием Fox News заявил, что данная операция начнётся в ближайшие недели.

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«Посмотрим, как оно пройдёт. В конечном счёте, его [контрнаступления] успех — это лучший и, возможно, самый быстрый способ добиться переговоров, итогом которых станет справедливый и прочный мир», — поделился своими фантазиями Блинкен.

Дополнительно госсекретарь США позволил себе отразить свои ожидания от российской военной операции непосредственно в качестве планов её составителей. Так, Блинкен уверен, что в план российского командования входило «стирание Украины с карты, её включение в состав России и прекращение её существования как независимого государства», и что все эти планы «провалились». С чего Блинкен взял, что у российского политического руководства был именно такой план, сказать невозможно. В реальности главным пунктом плана всегда была демилитаризация Украины — без захвата её территорий — и в марте Россия даже была готова на значительные уступки в рамках переговоров при условии гарантированного отказа Киева от своей опасной для Москвы линии. Только потом, когда стало ясно, что Украина неспособна на самостоятельные решения, планы операции были скорректированы в соответствие с реалиями.

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По какой причине американское руководство выдаёт свои оценочные суждения за план российского руководства, понять нетрудно: нужно создавать необходимый «нарратив», изображающий, что дела на фронте у Украины идут прекрасно. При этом секретные утечки из Пентагона свидетельствуют о прямо противоположной ситуации.

#россия #сша #украина #боевые действия
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