К вопросу о том, как легко осуществляются подобные действия. Если никак им не противодействовать.

Несмотря на то, что в прифронтовых регионах России действует высокий уровень террористической угрозы, меры по предотвращению этих самых терактов (диверсий) если и принимаются, то явно не являются достаточными даже для обеспечения безопасности ключевой транспортной инфраструктуры. Так, буквально только что стало известно о том, что в Брянской области второй раз за два дня произошла диверсия на железной дороге.

реклама

В результате подрыва железнодорожного полотна во время продвижения по нему состава с топливными цистернами часть вагонов сошла с рельсов и «опрокинулась». Как сообщается, пострадавших нет, на месте происшествия уже работают пожарные, а к сошедшему с рельсов поезду уже направились два восстановительных поезда.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Аналогичная диверсия в Брянской области произошла вчера — тогда диверсантам также удалось нанести ущерб грузовому поезду, перевозившему топливо и стройматериалы.