Несмотря на то, что в прифронтовых регионах России действует высокий уровень террористической угрозы, меры по предотвращению этих самых терактов (диверсий) если и принимаются, то явно не являются достаточными даже для обеспечения безопасности ключевой транспортной инфраструктуры. Так, буквально только что стало известно о том, что в Брянской области второй раз за два дня произошла диверсия на железной дороге.
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В результате подрыва железнодорожного полотна во время продвижения по нему состава с топливными цистернами часть вагонов сошла с рельсов и «опрокинулась». Как сообщается, пострадавших нет, на месте происшествия уже работают пожарные, а к сошедшему с рельсов поезду уже направились два восстановительных поезда.
Аналогичная диверсия в Брянской области произошла вчера — тогда диверсантам также удалось нанести ущерб грузовому поезду, перевозившему топливо и стройматериалы.