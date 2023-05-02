Хочется верить, что это понимают и в ГШ ВС РФ.

Украина продолжает по всем параметрам полностью зависеть от помощи коллективного Запада. Стоит только этот поток финансов и военной техники с боеприпасами прикрыть, как всё очень резко схлопнется. Прекрасно понимают это и в министерстве обороны Украины: так, глава данного ведомства Алексей Резников заявил, что от итогов грядущего контрнаступления ВСУ будет зависеть дальнейшая поддержка со стороны Запада.

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По мнению Резникова, на Западе в основном сидят политики, которым необходимо заручиться поддержкой парламентов, чтобы продолжать продавливать поставки вооружений Украине. Соответственно, если ВСУ продемонстрируют позитивный результат в грядущем наступлении, то этим политикам будет проще согласовать очередные пакеты помощи.

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Если вам показалось, что Резников только что заявил, что ВСУ пойдут в наступление на укреплённые российские позиции, чтобы выбить себе дальнейшие поставки вооружений, то вам не показалось — именно эту мысль Резников и упрятал в вуаль заумных формулировок. И хотя это выглядит контрпродуктивно, удивляться такому развитию событий не приходится: всё поведение киевских властей касательно данного конфликта — от начала и до конца контрпродуктивное.