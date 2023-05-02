Видимо, и это не является пределом.

У нас появился новый повод обсудить успешное выступление четвёртого «Джона Уика» в кинопрокате. Лента продолжает бить рекорды серии, радуя создателей отличными цифрами. Только в середине прошлого месяца мы писали, что «Джон Уик 4» смог собрать в прокате $350, а сейчас речь идёт уже о $400 млн сборов.

реклама

Значительная часть сборов пришлась именно на международный прокат, четвёртого «Джона Уика», если кто не ходит в кино, официально показывают сейчас и в России. Лента смогла собрать свыше 823 млн рублей и заняла второе место в годовом топе сборов, уступив первое место, разумеется, «Чебурашке».

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Будет ли запущен в производство пятый «Джон Уик» — не знают пока и сами создатели. Зато доподлинно известно, что создатели серии готовят для нас два тематических ответвления (спин-оффа). Первым станет мини-сериал «Континенталь», действие которого развернётся за много лет до приключений героя Киану Ривза. В июне следующего года на больших экранах должна появиться «Балерина» с Аной де Армас в главной роли — эпизодическую роль в этом фильме должен сыграть и Киану Ривз.