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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Четвёртый «Джон Уик» собрал в прокате уже более $400 миллионов
Видимо, и это не является пределом.
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У нас появился новый повод обсудить успешное выступление четвёртого «Джона Уика» в кинопрокате. Лента продолжает бить рекорды серии, радуя создателей отличными цифрами. Только в середине прошлого месяца мы писали, что «Джон Уик 4» смог собрать в прокате $350, а сейчас речь идёт уже о $400 млн сборов.

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Значительная часть сборов пришлась именно на международный прокат, четвёртого «Джона Уика», если кто не ходит в кино, официально показывают сейчас и в России. Лента смогла собрать свыше 823 млн рублей и заняла второе место в годовом топе сборов, уступив первое место, разумеется, «Чебурашке».

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Будет ли запущен в производство пятый «Джон Уик» — не знают пока и сами создатели. Зато доподлинно известно, что создатели серии готовят для нас два тематических ответвления (спин-оффа). Первым станет мини-сериал «Континенталь», действие которого развернётся за много лет до приключений героя Киану Ривза. В июне следующего года на больших экранах должна появиться «Балерина» с Аной де Армас в главной роли — эпизодическую роль в этом фильме должен сыграть и Киану Ривз.

#кино
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