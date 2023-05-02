Пресс-секретарь президента уверен, что американская сторона в принципе не может знать подобную информацию.

Избитая фраза гласит, что война — это в том числе искусство обмана. Цели у этого обмана могут быть разные: дезинформация командования противника, внесение сумятицы в тыл и гражданское общество, подрыв боевого духа и многое другое. С первых дней специальной военной операции мы с Запада только и слышим об огромных потерях российской армии, что не подкрепляется ни фактами, ни элементарной логикой текущего конфликта, являющегося войной на истощение при максимально аккуратном её ведении со стороны ВС РФ.

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Несмотря на то, что даже западные СМИ признают абсолютное превосходство ВС РФ над ВСУ во всём спектре вооружений, что само по себе противоречит вышеуказанным комментариям, повестка не меняется, и сегодня пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле могут прокомментировать эти исходящие с Запада заявления.

По словам Пескова, в США в принципе не могут располагать достоверными сведениями о потерях ВС РФ в ходе спецоперации, а цифры там берут с потолка, и именно так к этим заявлениям и следует относиться.

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В целом Песков на удивление прав: уровень разведки США за последние десятилетия упал ниже плинтуса. В частности, именно из-за этого возник такой масштабный просчёт, как попытка задавить Россию санкциями в надежде на то, что российская экономика рухнет как карточный домик. Всё это связано с полным отсутствием понимания на Западе происходивших в РФ на протяжении двадцати лет экономических процессов, которые набрали ещё более серьёзные обороты с 2014 года.