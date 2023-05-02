Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Берут цифры с потолка: в Кремле прокомментировали американские заявления о потерях России в СВО
Пресс-секретарь президента уверен, что американская сторона в принципе не может знать подобную информацию.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Избитая фраза гласит, что война — это в том числе искусство обмана. Цели у этого обмана могут быть разные: дезинформация командования противника, внесение сумятицы в тыл и гражданское общество, подрыв боевого духа и многое другое. С первых дней специальной военной операции мы с Запада только и слышим об огромных потерях российской армии, что не подкрепляется ни фактами, ни элементарной логикой текущего конфликта, являющегося войной на истощение при максимально аккуратном её ведении со стороны ВС РФ.

реклама

Несмотря на то, что даже западные СМИ признают абсолютное превосходство ВС РФ над ВСУ во всём спектре вооружений, что само по себе противоречит вышеуказанным комментариям, повестка не меняется, и сегодня пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле могут прокомментировать эти исходящие с Запада заявления.

По словам Пескова, в США в принципе не могут располагать достоверными сведениями о потерях ВС РФ в ходе спецоперации, а цифры там берут с потолка, и именно так к этим заявлениям и следует относиться.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В целом Песков на удивление прав: уровень разведки США за последние десятилетия упал ниже плинтуса. В частности, именно из-за этого возник такой масштабный просчёт, как попытка задавить Россию санкциями в надежде на то, что российская экономика рухнет как карточный домик. Всё это связано с полным отсутствием понимания на Западе происходивших в РФ на протяжении двадцати лет экономических процессов, которые набрали ещё более серьёзные обороты с 2014 года.

#россия #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Главком НАТО в Европе заявил, что большая часть российской армии не пострадала в ходе конфликта на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
64
9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
11
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
18
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
21
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
6
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
6
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
3
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
10
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+

Сейчас обсуждают

Олег
17:43
при укре квартиру сдавали и не платили налоги
"Мы за Украину" - подростки в Ялте ждут украинского наступления
4i4o
17:42
Ты ролик смотрел дядя ?
Энтузиаст наглядно показал на видео сколько золота можно добыть из 80 тысяч штырьков-контактов
Андрей Рукавишников
17:38
Я бы их депортировал вместе с семьёй. А там они здохнут за усраину
"Мы за Украину" - подростки в Ялте ждут украинского наступления
VRoman
17:38
Они уже пошли. Без отчёта -5% за день.
Курс акций NVIDIA вырос до 13-месячного максимума
хахахер
17:36
я не читаю субтитры и стараюсь вообще такие игры не ставить.Нет русской озвучки,ну и нахер такая игра мне вообще
Star Wars Jedi: Survivor уже обзавелась русской озвучкой
Рыбодрын Шпак
17:35
>А сегодня, милые дитятки, Шёл бы ты накуй старый пидр
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
Китя.
17:31
Tак 1080P формат уже сдох 10 лет назад. сейчас 2К самый массовый формат. а 4К как бы еще не у всех есть.
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
VRoman
17:29
Т.е. тяжёлые батарейки заменить на лёгкие кондеры? А как дела с саморазрядкой? Или коротких по времени полётов - это всё равно?
Подразделение Toyota вкладывается в разработку дрона, способного переносить до 50 кг грузов на расстояние 50 км
Jean
17:29
Заставили извиниться, скажем так. В теории конечно каждый волен иметь свое мнение. Но я бы обратил внимание на их родителей, значит так они воспитывают своих детей. С этого и нужно начинать, чего им н...
"Мы за Украину" - подростки в Ялте ждут украинского наступления
Jordjio Romiras
17:28
Лайншот нафиг не нужен?
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем