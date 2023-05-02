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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу назвал потери ВСУ за апрель и заявил о многократном росте закупок вооружений в ВС РФ
Трагедия двух столкнутых Западом лбами братских народов продолжается.
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Проводимая Россией на Украине специальная военная операция, по сути, является войной на истощение, и этот факт всё активнее отмечается в том числе и в ангажированных западных средствах массовой информации. Данный подход к боевым действиям является наиболее логичным, если целью поставлена именно демилитаризация противника, а не территориальный захват, выступающий лишь как глубоко вторичное последствие сражений. И вот, о статистических итогах боевых действий за апрель в рамках селекторного совещания в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

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По словам Шойгу, в апреле украинская сторона понесла потери в более чем пятнадцать тысяч военнослужащих. Министр не уточнил, идёт речь о безвозвратных потерях или же о сумме безвозвратных и санитарных. Что до военной техники, то за апрель было сбито 8 самолётов ВВС ВСУ и 277 беспилотных летательных аппаратов, уничтожено 430 единиц бронетехники, включая танки, 225 артиллерийских орудий и миномётов, а также 18 единиц РСЗО. О российских потерях ведомство традиционно не сообщило, предпочитая вдаваться в подробности лишь изредка и при подходящих случаях. Впрочем, из нашумевшей утечки данных из Пентагона, в подлинности которой никто из западных экспертов, служивших в армии или спецслужбах, не сомневается, в среднем потери России в 6—7 раз ниже потерь Украины. Вот такая трагическая получается арифметика.

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Дополнительно министр обороны добавил, что оборонно-промышленный комплекс в целом обеспечивает потребности войск, многократно нарастив производство вооружений. По предоставленной Шойгу статистике, в России в 2,7 раза выросло производство основных образцов вооружения, и в 7 раз — особо востребованных образцов. Также министр отметил эффективность ремонтных служб, активно возвращающих повреждённую технику обратно в бой.

#россия #украина #боевые действия
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