Трагедия двух столкнутых Западом лбами братских народов продолжается.

Проводимая Россией на Украине специальная военная операция, по сути, является войной на истощение, и этот факт всё активнее отмечается в том числе и в ангажированных западных средствах массовой информации. Данный подход к боевым действиям является наиболее логичным, если целью поставлена именно демилитаризация противника, а не территориальный захват, выступающий лишь как глубоко вторичное последствие сражений. И вот, о статистических итогах боевых действий за апрель в рамках селекторного совещания в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

реклама

По словам Шойгу, в апреле украинская сторона понесла потери в более чем пятнадцать тысяч военнослужащих. Министр не уточнил, идёт речь о безвозвратных потерях или же о сумме безвозвратных и санитарных. Что до военной техники, то за апрель было сбито 8 самолётов ВВС ВСУ и 277 беспилотных летательных аппаратов, уничтожено 430 единиц бронетехники, включая танки, 225 артиллерийских орудий и миномётов, а также 18 единиц РСЗО. О российских потерях ведомство традиционно не сообщило, предпочитая вдаваться в подробности лишь изредка и при подходящих случаях. Впрочем, из нашумевшей утечки данных из Пентагона, в подлинности которой никто из западных экспертов, служивших в армии или спецслужбах, не сомневается, в среднем потери России в 6—7 раз ниже потерь Украины. Вот такая трагическая получается арифметика.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Дополнительно министр обороны добавил, что оборонно-промышленный комплекс в целом обеспечивает потребности войск, многократно нарастив производство вооружений. По предоставленной Шойгу статистике, в России в 2,7 раза выросло производство основных образцов вооружения, и в 7 раз — особо востребованных образцов. Также министр отметил эффективность ремонтных служб, активно возвращающих повреждённую технику обратно в бой.