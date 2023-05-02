Господин канцлер, с добрым утром! Боевые действия в принципе сейчас ведутся на российской территории.

Не секрет, что одним из лучших средств вытрезвления после информационной «пьянки» является открытие холодильника, просмотр банковского счёта и взгляд на поступающие платёжки. Вот немецкая публика на всё это посмотрела и начала потихоньку интересоваться у своего руководства судьбой поставок немецкого оружия на Украину, продлевающего кризис и только усугубляющего положение коллективной Европы во главе с самой Германией. Отвечать на неприятный вопрос пришлось, и канцлер ФРГ Олаф Шольц не придумал ничего лучше, как сделать на этот счёт дежурное заявление.

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По словам Шольца, немецкое руководство будет следить за тем, чтобы переданное Германией Украине оружие не использовалось для ударов по территории России. Развивать мысль и добавлять, как Германия собирается это делать, и что будет, если оружие всё же будет применено на территории РФ, Шольц не стал. Кроме того, необходимо помнить, что регионы, в которых сейчас ведутся активные боевые действия, по Конституции России, являются её частью; так что с российской точки зрения сражения и так уже идут на её территории. Шольц же в своём комментарии, естественно, подразумевает общепризнанную территорию России (до 2014 года). То есть, по сути, занимается ничем иным, как сотрясанием воздуха.

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Германия активно поставляет Украине не только экипировку для военнослужащих, но и передаёт системы противовоздушной обороны, бронемашины пехоты, а также основные боевые танки Leopard 1 и Leopard 2. Последние, согласно донесениям с Украины, уже добрались до места назначения.