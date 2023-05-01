Украина, которая, сама того не понимая, стала для коллективного Запада не только инструментом решения своих геополитических задач, но и как побочный эффект ещё и полигоном для испытаний оружия против равного по военным возможностям оппонента, продолжает время от времени хвастать новыми переданными системами вооружений. Сегодня, в частности, командующий ВВС ВСУ Николай Олещук опубликовал фотографию с изображением американских ракет Zuni класса «воздух-земля».
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Zuni представляют собой неуправляемые авиационные ракеты (НУРы), принятые на вооружение американских ВВС в далёком 1957 году и способные поражать цели на расстоянии до восьми километров. В случае с Украиной заряжаются в штурмовики Су-25. Иными словами, ничего революционного и прочего «меняющего игру» в данных вооружениях нет, но похвастать «помощью» со стороны «партнёров» на Украине среди политических и военных деятелей считается чуть ли не делом чести.
О передаче Украине ракет Zuni стало известно в начале января этого года. Всего в январский пакет военной помощи вошли порядка четырёх тысяч данных ракет.