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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВСУ хвастают полученными американскими ракетами Zuni класса «воздух-земля»
Своего-то ничего давно нет, вот и приходится хвастать чужим. Это, видимо, нормально.
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Украина, которая, сама того не понимая, стала для коллективного Запада не только инструментом решения своих геополитических задач, но и как побочный эффект ещё и полигоном для испытаний оружия против равного по военным возможностям оппонента, продолжает время от времени хвастать новыми переданными системами вооружений. Сегодня, в частности, командующий ВВС ВСУ Николай Олещук опубликовал фотографию с изображением американских ракет Zuni класса «воздух-земля».

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Экстремистские надписи на ракетах закрашены.

Zuni представляют собой неуправляемые авиационные ракеты (НУРы), принятые на вооружение американских ВВС в далёком 1957 году и способные поражать цели на расстоянии до восьми километров. В случае с Украиной заряжаются в штурмовики Су-25. Иными словами, ничего революционного и прочего «меняющего игру» в данных вооружениях нет, но похвастать «помощью» со стороны «партнёров» на Украине среди политических и военных деятелей считается чуть ли не делом чести.

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О передаче Украине ракет Zuni стало известно в начале января этого года. Всего в январский пакет военной помощи вошли порядка четырёх тысяч данных ракет.

#сша #украина #боевые действия
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nonses84
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А зачем им тестить игру? Если все проекты уже выходят корявыми. Вон сколько индивидов покупают игры чтоб быть тестирами, плюются, маюкаются но тестируют же 🤣
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FelsheR-BAN100810
15:41
Не юрист, не учитель, ни кто?) Короче ты официант кфс - все ясно, слит. Ты главное, выживи ципа. Родину отстраивать надо кому-то. Без юмора, крови украина уже напилась, но жизнь на ней не закончилась.
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Saf- Saf
15:38
А шо, черное море уже докопали? )))
Украинские энтузиасты взялись за разработку дальнобойных ракет
Blackengine
15:35
Я не юрист, какие-то правила распределения стоимости человеко-часов в зависимости от опыта работы учителем или как-то так. И платная школа или бесплатная разницы нет. Учителю без опыта в частной сильн...
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Blackengine
15:32
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FelsheR-BAN100810
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