Например, где производить «Эльбрусы»?

В ОЭЗ «Технополис-Москва» будет локализован выпуск банкоматов — специально для этих целей прибегнут к установке российских процессоров «Эльбрус». Заниматься локализацией будет компания «АТМ маркет», которая числится российским дистрибьютором китайского вендора банкоматов GRG Banking Equipment. Сроки запуска производства пока не указываются.

реклама

Точно известно, что производство отечественных банкоматов будет построено на территории индустриального парка «Руднево». Последний считается одной из территорий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис-Москва».

Напомним также, на базе «Руднево» разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Также здесь будут представлены производства медицинских изделий и оборудования, а также разработка и производство электрооборудования.

Ещё в «Руднево» будет размещено единственное в России действующее производство абсорбирующего белья. В начале текущего года Москва уже заключила с инвестором «Вип Камилла» офсетный контракт, по условиям которого компания должна наладить в столице выпуск продукции. Столица при этом гарантирует предприятию на протяжении 10 лет ежегодную закупку не менее 44 млн единиц продукции на сумму 11,7 млрд рублей. При этом будет создано не менее 74 рабочих мест. Первые поставки начнутся уже в текущем году.

Что касается сроков локализации производства банкоматом на территории ОЭЗ «Технополис Москва», то пока нельзя говорить даже о примерных. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем массового выпуска банкоматов на «Эльбрусах» не будет. Данные процессоры (их современные модификации) сейчас негде производить. До введения санкций они выпускались на заводах тайваньской фабрики TSMC. Именно поэтому, кстати, не получится собрать большую партию банкоматов на новых «Байкалах», которые тоже производились TSMC.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В мае 2022 года речь шла о переносе выпуска «Эльбрусов» на российский завод «Микрон» в Зеленограде. Но современные «Эльбрусы» построены на 16 нм техпроцессе, а в распоряжении «Микрона» есть оборудования для выпуска максимум 65-нм чипов. Есть вопросы и по софту для банкоматов, поскольку до сих пор не особо понятно, какое там будет в случае локализации ПО — российское или китайское. В случае с отечественным программным обеспечением наработки есть у «Сбера».