Nintendo планирует выпускать такие проекты и дальше.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что под конец последнего уикенда апреля сборы фильма по Mario должны составить свыше 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Анимационная лента The Super Mario Bros. Movie стала первой картиной 2023 года, которая смогла собрать 1 миллиард долларов, а также пятой с момента начала пандемии после фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «Топ Ган: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и «Аватар: Путь воды».

реклама

The Super Mario Bros. Movie также примечательна тем, что это самая кассовая киноадаптация игры в истории — причём, такого почётного звания она смогла добиться ещё в середине апреля. Теперь же она является первой экранизацией игры, которая достигла миллиарда долларов в сборах.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Наконец, анимационный фильм The Super Mario Bros. Movie стал всего лишь десятым в истории, которому удалось собрать в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Руководство Nintendo уже дало понять, что хочет заниматься и другими адаптациями своих игровых серий, но подробности раскрывать не стало.