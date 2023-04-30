Издание The Hollywood Reporter сообщило, что под конец последнего уикенда апреля сборы фильма по Mario должны составить свыше 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Анимационная лента The Super Mario Bros. Movie стала первой картиной 2023 года, которая смогла собрать 1 миллиард долларов, а также пятой с момента начала пандемии после фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «Топ Ган: Мэверик», «Мир Юрского периода: Господство» и «Аватар: Путь воды».
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The Super Mario Bros. Movie также примечательна тем, что это самая кассовая киноадаптация игры в истории — причём, такого почётного звания она смогла добиться ещё в середине апреля. Теперь же она является первой экранизацией игры, которая достигла миллиарда долларов в сборах.
Наконец, анимационный фильм The Super Mario Bros. Movie стал всего лишь десятым в истории, которому удалось собрать в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Руководство Nintendo уже дало понять, что хочет заниматься и другими адаптациями своих игровых серий, но подробности раскрывать не стало.