Уничтожив до двухсот тонн боеприпасов.

То, что контрнаступление ВСУ рано или поздно начнётся, не вызывает сомнений, и это самое главное, и в Генштабе ВС РФ, поэтому уже несколько недель подряд российская армия осуществляет удары по тылам противника, дабы обескровить его планируемую операцию. В частности, сегодня Минобороны России сообщило об осуществлении удара по железнодорожному эшелону ВСУ в районе города Краматорск в ДНР. В результате удара, сообщает военное ведомство, было уничтожено до двухсот тонн боеприпасов, предназначенных для снабжения группировки вооружённых сил Украины на данном направлении.

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О каких боеприпасах идёт речь, не уточняется, но для наглядности стоит отметить, что масса артиллерийского снаряда применяемой ВСУ артиллерии крупного калибра (152—155 мм) составляет порядка 45 килограммов. Следовательно, в результате удара на воздух могли взлететь примерно 4,5 тысячи таких снарядов. В любом случае, вряд ли поезд перевозил исключительно артиллерийские снаряды, да ещё и только для тяжёлой артиллерии, так что на деле ущерб мог быть гораздо более существенным и, что самое важное, своевременным.

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Предполагается, что наступление ВСУ начнётся до 15 мая — по крайней мере, именно такие сроки обозначает находящийся на передовой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На Украине заявляют о готовности к наступлению и ждут только соответствующей команды и улучшения погодных условий. А то танки грязи не боятся, как известно, только в мифах и легендах.