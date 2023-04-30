Ожидаемый итог в нынешней ситуации.

Холдинг S8 Capital сообщил о завершении сделки по приобретению российских активов компании Bosch. Речь идёт о трёх предприятиях в городе Энгельс Саратовской области — это и завод по производству свей зажигания, и завод по производству электроинструментов, а также предприятия по производству отопительных котлов.

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В самой S8 Capital рассказали, что в течение шести месяцев с момента завершения сделки предприятия в Энгельсе ждёт процесс ребрендинга. Но качество выпускаемой продукции «продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам».

Всё началось с того, что в июле 2022 года S8 Capital приобрела у американского производителя лифтового оборудования Otis бизнес в России. Теперь же холдинг намерен приобрести российский завод Continental.

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Некоторые аналитики и эксперты рынка уже прокомментировали факт завершения сделки по приобретению заводов Bosch. Например, автоэксперт и автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов прокомментировал приобретения S8 Capital: «Свечной заводик Bosch в Энгельсе приобрёл Холдинг S8 Capital. Де-факто он же купил и шинный завод Continental в Калужской области. Все эти покупки в той или иной степени совершены в интересах Авилона. Видимо, у владельцев Авилона нет сомнений, что они приобретут завод Фольксвагена и станут крупными автопромышленниками. Впрочем, и без автозавода ФВ свечи и шины всегда будут востребованы на рынке. Грех было такие активы упускать».