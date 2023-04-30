А, да? Понятно.

Как мы хорошо помним (по крайней мере, должны хорошо помнить), Германия и Франция были так называемыми гарантами исполнения Минских соглашений, а, значит, обязаны были давить на киевские власти, дабы те выполняли все до последнего пункты данного документа. Итог всем хорошо известен: договор не исполнялся, милитаризация Украины продолжалась, курс в НАТО оставался неизменным, что в конечном счёте и привело к российской военной операции. Впоследствии из Берлина и Парижа начали сыпаться ехидные заявления о том, что Минские соглашения никто и не собирался выполнять, а заключались они только с одной целью — дать Украине время на накачку вооружениями. Заявляла это и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в рамках одного из прошлогодних интервью прессе.

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Теперь же риторика Меркель изменилась: в интервью изданию Die Zeit она отметила, что предприняла все доступные ей попытки для предотвращения конфликта на Украине. По мнению Меркель, то, что попытки оказались безуспешными, не означает, что они были бессмысленными или неправильными.

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Как изложенные в этих двух абзацах заявления вообще могут соседствовать друг с другом, понятно только госпоже Меркель, ведь, как уже предельно очевидно, оказать жёсткое давление на Украину с целью выполнения ею Минских соглашений было проще простого. Например, наложив за их неисполнение на Киев тотальные санкции, в том числе, возможно, и через Совет Безопасности ООН, который принял Минские соглашения, причём единогласно. Но, как мы видим, интереса в том, чтобы реально установился мир, в Берлине не проявили. Что странно, ведь от последствий санкционной войны против России из европейских стран больше всех пострадала именно Германия. Впрочем, от несуверенного государства можно и нужно ожидать какие угодно «выкрутасы».