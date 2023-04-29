Есть подробная информация об оснащении этих автомобилей.

Автопроизводитель Haval заявил, что продажи в России нового кроссовера M6 должны стартовать летом текущего года. Новая модель, как заявляет компания, предложит россиянам сбалансированный набор опций вкупе с электронными ассистентами водителя, а также современный дизайн, надёжность и приемлемое сочетание цены и качества.

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Кроссовер с передним приводом на российском рынке будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 143 л.с. и 202 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом можно установить либо шестиступенчатую «механику», либо же семиступенчатый «робот». Автомобиль будет доступен для покупки в трёх цветовых решениях: белом, сером и чёрном.

В экстерьере Haval M6 внимание к себе притягивает плавные рельефные линии по всему кузову, горизонтальные задние фонари и полностью светодиодная оптика спереди. В комплекте с кроссовером идут 17-дюймовые легкосплавные диски, кронштейны ISOFIX для крепления детского автокресла и другие стандартные для этого ценового сегмента «плюшки». Объём багажника кроссовера составляет 808 литров (если сложить сиденья второго ряда, то все 1550 л).

У подготовленных для российского рынка автомобилей в комплектации также будут:<./p>

круиз-контроль;

система помощи при торможении (BAS);

электронная система контроля устойчивости автомобиля (ESP);

система помощи при экстренном торможении;

ассистент при подъёме в гору и при спуске (HSA, DHA);

10,25-дюймовый мультимедийный дисплей;

акустическая система с четырьмя динамиками и USB-порты.

Ещё автомобили могут похвастаться широким спектром регулировок водительского кресла и руля (как по высоте, так и по вылету), а также большим пространством для пассажиров второго ряда и удобной кнопкой запуска двигателя без ключа зажигания.

Производитель позаботился о своих клиентах в России, поэтому все экземпляры Haval M6 уже с завода подготовлены к зиме и российским условиям эксплуатации. Так, все основные элементы кузова и колёсные арки будут покрыты специальной антикоррозийной краской, а передние сиденья получат функцию обогрева.

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Напомним, чуть ранее было объявлено, что в середине осени текущего года на российский рынок выйдет еще одна новинка от Haval — кроссовер H6 третьего поколения, который до этого появился в Казахстане. Автомобильные эксперты считают, что это случится в октябре. Производитель настолько уверен в высоком спросе на эти модели, что планирует продать минимум 1300 таких авто до конца текущего года (то есть, с октября по 31 декабря).