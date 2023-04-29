Должно стать уроком для всех будущих глав государства: с шеи побеждённого врага сапог убирать нельзя ни в коем случае.

Государственная политика — вещь хрупкая. Стоит только в неё прийти людям, мягко говоря, некомпетентным, как десятилетия тяжелейшей работы предшественников начинают следовать в известном направлении. Именно так случилось с Германией, которая при администрации Олафа Шольца заняла полностью антироссийскую позицию и, более того, с удовольствием поставляет оружие и боеприпасы украинской стороне. О том, что Евросоюз собирается коллективно закупить для Украины один миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм, разговоры ведутся уже давно. Пока что коллективное решение так и не принято, но можно не сомневаться в том, что его всё-таки продавят. И вот, Германия уже готова взять на себя четверть «обязанностей» по производству и передаче снарядов ВСУ.

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Как сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники, Германия, а конкретно — её крупнейший военный концерн Rheinmetall — выпустит 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые применяются в натовской артиллерии, от которой сейчас полностью зависят ВСУ.

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Здесь необходимо отметить пару моментов. Во-первых, произвести и передать снаряды страны ЕС планируют постепенно в течение двенадцати месяцев с возможностью удвоения этого количества ещё через год (к вопросу о том, сколько там собираются воевать чужими руками). Во-вторых, при среднем расходовании снарядов при учёте ежедневно выбиваемой ВС РФ артиллерии ВСУ этого количества может хватить больше чем на полгода активных боевых действий. То есть, миллион снарядов по меркам среднесуточной работы украинской артиллерии — это безумно большое количество. По меркам российской же артиллерии, которая, по самым скромным подсчётам ангажированных западных СМИ, выстреливает в десять раз больше снарядов, этого количества хватило бы всего на полмесяца.