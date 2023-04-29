Электромобиль, между прочим.

Автомобильный премиум-бренд Voyah назвал комплектации и оснащение нового флагманского седана Passion, который будет продаваться в России. Предзаказ на данную модель открылся у дилеров в начале прошлой недели, в наличии есть два варианта комплектации.

реклама

Электрокар с полным приводом будет доступен россиянам с запасом хода от 483 до 608 километров. Сам по себе Voyah Passion является развитием идей концепта i-Land, представленного ещё в 2020 году. Производитель утверждает, что за его внешний вид отвечала международная команда дизайнеров.

В плане габаритов Voyah Passion больше метит именно в представительский сегмент: длина 5088 мм, ширина 1970 мм и высота 1505 мм об этом красноречиво свидетельствуют. Размер колёсной базы составляет 3000 мм, в основу положена оригинальная платформа ESSA, а двухмоторная силовая установка с суммарной отдачей 510 л.с. и 730 Нм позволяет седану разгоняться «от нуля до сотни» за 3,8 секунды. Максимальная скорость зафиксирована на отметке в 210 км/ч.

Версия с запасом хода 483 км оснащена батареей ёмкостью 82 кВт*ч, а для обеспечения 608 км хода потребовалась уже батарея ёмкостью 109 кВт*ч. Производитель утверждает, что в случае использования быстрой зарядки постоянным током батарея пополняется с 20 % до 80 % за 30 минут, а при медленной зарядке переменным током до тех де 80 % зарядка идёт за 5,2 часа. Voyah Passion является достаточно надёжной в плане безопасности машиной, набравшей максимальные 5 звёзд. Она оснащена уникальной пневмоподвеской с интеллектуальным управлением Magic Carpet, которая способна подарить комфорт от пребывания в салоне на любой скорости.

В интерьере автомобиля всё внимание притягивает к себе 1,5 метровый тройной сенсорный дисплей с дублированием ключевых показателей органов управления на лобовое стекло. Passion также оснащена системой мониторинга усталости водителя в режиме реального времени и системой кругового обзора с так называемым «эффектом прозрачного корпуса» и камерами.

Voyah Passion также может удивить пятью интерактивными экранами в передней части салона, включая упомянутый проекционный. Пассажирам заднего ряда придётся довольствоваться 7-дюймовой панелью управления. Также задние кресла оснащены функциями массажа, обогрева и вентиляции, а также удобной подставкой для ног с электроприводом. Салон покрывает панорамная крыша с солнцезащитной шторкой и электроуправлением.

Производитель Voyah утверждает, что при создании электроседана были использованы самые современные технологии и около 30 лучших в своем сегменте технических решений. Речь, например, идёт о скрытых дефлекторах вентиляции с электроприводом, проекционном дисплее с дополненной реальностью, 50-ваттной беспроводной зарядке для гаджетов.

Аппаратная «начинка» седана представлена высокоскоростным процессором и флагманским чипом мультимедийного комплекса с оперативным обновлением ПО «по воздуху». Passion может также похвастаться экологичным салоном с качественными материалами отделки и дополнительной защитой аккумуляторной батареи.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

О ценах на Voyah Passion будет объявлено дополнительно. Если же вспомнить, сколько стоят другие модели автопроизводителя, представленные на российском рынке, то ниже 7,5 млн новинка точно не будет стоить.