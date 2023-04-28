Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США потребовали раскрыть численность американских военных на Украине
Правду всё равно никто никогда не скажет. Даже, как нам хорошо известно, под присягой.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Уровень вовлечённости США в украинский конфликт, как неоднократно повторяли представители российской власти, уже лишь в шаге от прямой военной интервенции. Данное обстоятельство, учитывая то, какие плачевные последствия для Земли будет иметь прямое столкновение РФ с США, начинает тревожить всё большее число людей в Америке. При этом, что примечательно, данным фактом стали беспокоиться и в Палате представителей США, являющейся нижней палатой американского парламента.

реклама

Так, профильный комитет палаты принял резолюцию, которая обязывает Белый дом предоставить сведения о численности американских военных на Украине.

Необходимо помнить, что США, собственно, и не скрывают, что их «инструкторы» и прочие «добровольцы» сейчас активно участвуют в боевых действиях. На данный момент под вопросом остаётся только то, кто непосредственно управляет такими чисто американскими системами вооружений, как тот же пресловутый РСЗО HIMARS.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В любом случае, правду в США никто не скажет. А если недавние утечки информации из Пентагона верны, то представители американской «партии войны» готовы по ключевым вопросам лгать в лицо Конгрессу даже под присягой.

#россия #сша #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украине заявили о внедрении в стране 20 % стандартов НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Статья, как не надо оптимизировать параметры более-менее новых видеокарт NVidia
40
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
53
10 ошибок при выборе комплетующих для игрового компьютера в 2023 году
23
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
12
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
29
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра на AMD (Апрель)
1
Windows 11: скрытые функции, советы и рекомендации
13
Все про Cities: Skylines II - некстген графика, динамические сезоны, мультиплеер и судьба "Чирпера"
12
Пилот F-35 ВВС США: "Хьюстон, у нас проблемы - мой самолет не распознает российские ЗРК С-300"
2

Сейчас обсуждают

житель Хрюкландии
18:58
да то бряхня, як усе о чём каже цей поц плюгавец и офшорный воин
На Украине заявили о готовности к началу контрнаступления
fuck_hohol
18:57
все кто хотел не могли купить 3ххх поколение, потому что ещё год назад оно стоило в 4 раза больше, чем полгода назад. почему должно быть обидно за тех, кто не захотел за какую-нибудь 3060ti отдавать 1...
Видеокарты NVIDIA стремительно превращаются в тыквы – нулевые перспективы GeForce RTX 3060 Ti
mestospb
18:56
Маектологи могут но проблема в том что все эти технологии ничего больше не дают
TSMC обновила свою дорожную карту новой информацией о 2-нм техпроцессе
dimkahon
18:55
Каждая новая версия нет фреймворка или визуала си включает в себя предыдущие версии. Как и иксы. В линухе же зависимости завязаны к каждой программе и накатить, к примеру, Gimp от убунты 22.10 на убун...
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
Kostik_I
18:55
С российской стороны на современной технике на прогулку посылают? "машина пользуется устойчивым спросом на международном рынке оружия, прежде всего за высокую огневую мощь, постоянное улучшение боеп...
Немецкие танки Leopard 2 - насколько они будут опасны в зоне СВО
FelsheR-BAN100809
18:53
Я в общем-то согласен с тобой. Но когда менял е8500 на i5 750 - то разницу ни в одной игре тех лет на глаз не увидел. А когда через пару-тройку лет х4 стали актуальны, то любого х4@3Ггц (775/1155-6/а...
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
Рома Зварич
18:49
Позвольте уточнить, приходится ли использовать масштаб или удобно работать на 27 дюймах без масштабирования?
Обзор отличного бюджетного 2К монитора Acer для работы и игр
Кира Вернова
18:49
ТАк все верно же говорят. 91 год. В составе советского союза. Ну теперь России. Не врут же.
На Украине заявили о готовности к началу контрнаступления
Эовейн Триада
18:47
Не особо сильный апгрейд, наверное без счётчика кадров и разницы нет почти, или чуть скинуть пару настроек и тоже самое будет.
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
NOFX
18:47
Где-то заплакал один Шойгу
Пригожин набрал 82% голосов и занял первое место в опросе «Лицо СВО»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем