Правду всё равно никто никогда не скажет. Даже, как нам хорошо известно, под присягой.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Уровень вовлечённости США в украинский конфликт, как неоднократно повторяли представители российской власти, уже лишь в шаге от прямой военной интервенции. Данное обстоятельство, учитывая то, какие плачевные последствия для Земли будет иметь прямое столкновение РФ с США, начинает тревожить всё большее число людей в Америке. При этом, что примечательно, данным фактом стали беспокоиться и в Палате представителей США, являющейся нижней палатой американского парламента.

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Так, профильный комитет палаты принял резолюцию, которая обязывает Белый дом предоставить сведения о численности американских военных на Украине.

Необходимо помнить, что США, собственно, и не скрывают, что их «инструкторы» и прочие «добровольцы» сейчас активно участвуют в боевых действиях. На данный момент под вопросом остаётся только то, кто непосредственно управляет такими чисто американскими системами вооружений, как тот же пресловутый РСЗО HIMARS.

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В любом случае, правду в США никто не скажет. А если недавние утечки информации из Пентагона верны, то представители американской «партии войны» готовы по ключевым вопросам лгать в лицо Конгрессу даже под присягой.