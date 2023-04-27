Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса отметила «неожиданный» рост российской промышленности
В значительной степени, естественно, за счёт военно-промышленного комплекса.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Российская промышленность по итогам марта продемонстрировала «неожиданный отскок», несмотря на то, что экономисты прогнозировали ей сокращение. Об этом сообщает агентство Bloomberg, указывающее, что за март этого года российское промышленное производство выросло в сравнении с мартом 2022 года на 1,2 % вместо прогнозируемого снижения на 1,4 %.

реклама

Как пишет издание, производство готовой продукции в России увеличилось более чем на 6 %, при этом производство готовой металлопродукции, включающей в себя вооружения и боеприпасы, выросло на 30 %. Производство компьютеров, электроники и оптики выросло на 23 %. Также отмечается увеличение производства авиационных и ракетных двигателей. Второй месяц подряд на 10 % увеличилось производство боевых машин, самолётов и кораблей.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Насколько известно Bloomberg, стремительный рост производства военной техники начался в феврале на фоне значительного роста военных заказов со стороны государства.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВС РФ ночью нанесли удар крылатыми ракетами по пунктам дислокации резервов ВСУ
Министр обороны Украины подтвердил, что в стране заканчиваются запасы ракет для ПВО
Аргентина заявила о переходе на юани в торговле с Китаем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
10
8 лучших материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X весной 2023 года
23
MW узнал о "панике" в Пентагоне: Ресурсы ПВО Украины иссякнут к 23 мая — это переломит ход СВО
7
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
3
Как зависимости уничтожают Linux экосистему и не только
37
Сравнение и тесты Core i5 12400 и Core i5 13400 с DDR4 - какой процессор выбрать в 2023 году
12
Статья, как не надо оптимизировать параметры более-менее новых видеокарт NVidia
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
18
Краткое тестирование в игре Tiny Tina’s Wonderlands
4
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
24

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
18:29
У самого два похожих компа.
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
mestospb
18:28
Это проект Посейдон . По сути дочка японского проекта Фугаку. там самая крутотень это динамический векторный регистр что на круче любых интлей. Neoverse V2 и технология на столько выше что они делить...
ARM разрабатывает собственные чипы для телефонов, ноутбуков и другой электроники
mestospb
18:20
Не они не могут а Ajinomoto и Toshiba что их производят . В мире только три компании производят эти пластины - Аджиномото Джапан Материал он же Тошиба и Интел. Самсунг покупает в основном у первых ...
TSMC заявила, что не может удовлетворить спрос Apple на 3-нм пластины
Андрей Рукавишников
18:17
Это у вас там на Украине все думают то что у нас в России есть нечего, а мы здесь не знаем куда деньги девать.
Несколько причин - почему не стоит покупать последнее поколение процессоров AMD и видеокарт Nvidia
Андрей Рукавишников
18:15
Вот это ты нищий, у меня 4090 и 9 7950х3d
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
Xmast
18:14
Обычно даже лень играть в игры. А эта правда качественно сделана. Атмосферная. Очень нравиться. У тех у кого баги советую пробовать разные версии патчей. У меня 1.0.2.1 - пройдено пол игры (сейчас уни...
The Last Of Us Part 1 получила крупное обновление на 24 Гб
mestospb
18:13
ещё раз эти чипы изготовлены по технологии мобильных SoC а там 1.05v потолок а 1.2 овервольт сильно снижающий срок жизни и маркетологи это знали! Он хотели чтобы вы меняли процы каждые три года!
Похоже, подтвердилась причина выхода из строя AMD Ryzen 7000X3D и обновить BIOS потребуется всем
хахахер
18:11
а у кого уже сгорели,может пойти купить новый
Похоже, подтвердилась причина выхода из строя AMD Ryzen 7000X3D и обновить BIOS потребуется всем
Xmast
18:11
Вот смотри. Я пробовал 2 версии игры. Стартовая с одним из первых патчей. И пропатченная до последних версий. Так вот пропатченная у меня вылетала. И в итоге играю на одной из первых версий. Так что? ...
The Last Of Us Part 1 получила крупное обновление на 24 Гб
DonCarleone
18:02
Я за 4000р взял 64Гб DDR3
Использование памяти DDR5 в играх не имеет смысла — DDR4 ей практически не уступает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем