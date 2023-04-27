В значительной степени, естественно, за счёт военно-промышленного комплекса.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Российская промышленность по итогам марта продемонстрировала «неожиданный отскок», несмотря на то, что экономисты прогнозировали ей сокращение. Об этом сообщает агентство Bloomberg, указывающее, что за март этого года российское промышленное производство выросло в сравнении с мартом 2022 года на 1,2 % вместо прогнозируемого снижения на 1,4 %.

реклама

Как пишет издание, производство готовой продукции в России увеличилось более чем на 6 %, при этом производство готовой металлопродукции, включающей в себя вооружения и боеприпасы, выросло на 30 %. Производство компьютеров, электроники и оптики выросло на 23 %. Также отмечается увеличение производства авиационных и ракетных двигателей. Второй месяц подряд на 10 % увеличилось производство боевых машин, самолётов и кораблей.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Насколько известно Bloomberg, стремительный рост производства военной техники начался в феврале на фоне значительного роста военных заказов со стороны государства.