Российская промышленность по итогам марта продемонстрировала «неожиданный отскок», несмотря на то, что экономисты прогнозировали ей сокращение. Об этом сообщает агентство Bloomberg, указывающее, что за март этого года российское промышленное производство выросло в сравнении с мартом 2022 года на 1,2 % вместо прогнозируемого снижения на 1,4 %.
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Как пишет издание, производство готовой продукции в России увеличилось более чем на 6 %, при этом производство готовой металлопродукции, включающей в себя вооружения и боеприпасы, выросло на 30 %. Производство компьютеров, электроники и оптики выросло на 23 %. Также отмечается увеличение производства авиационных и ракетных двигателей. Второй месяц подряд на 10 % увеличилось производство боевых машин, самолётов и кораблей.
Насколько известно Bloomberg, стремительный рост производства военной техники начался в феврале на фоне значительного роста военных заказов со стороны государства.