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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Аргентина заявила о переходе на юани в торговле с Китаем
Сколько там уже гвоздиков в крышке гроба USD? Но о предании этого гроба земле речь пока вести преждевременно.
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Аргентина не только является одной из двух крупнейших экономик в Латинской Америке, но и стремится стать членом группы БРИКС, которая уже превзошла G7 по всем ключевым параметрам. По всей видимости, в августе заявка Аргентины на вступление в БРИКС будет принята, ну а пока министерство экономики этого «Светлого» государства сообщило о том, что в торговле с Китаем переходит на оплату в юанях вместо долларов. Об этом сегодня заявил глава ведомства Серхио Масса.

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По словам министра, данное решение позволит Аргентине заместить 1,04 млрд долларов по итогам апреля и ещё 790 миллионов долларов — в мае. Глава министерства экономики Аргентины добавил, что это решение позволит защитить валютные резервы страны, которые истощились на фоне засухи, в результате которой сельскохозяйственный экспорт сократился, уменьшив тем самым приток валюты в страну.

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Таким образом, дедолларизация в мире набирает всё больший темп. К сожалению, пока что речь идёт в основном об отжимании позиции доллара со стороны китайского юаня, но в перспективе страны БРИКС планируют создать собственную наднациональную резервную валюту, масса и стоимость которой будет определяться совокупной мощностью входящих в состав объединения экономик. Пока что сей процесс находится на зачаточной стадии развития, но, спасибо США и их крайне недальновидной политике — импульс ускорения данному процессу они придали колоссальный: пару лет назад о массовой и стремительной дедолларизации и речи не могло идти.

#китай #политика #экономика #дедолларизация #аргентина
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