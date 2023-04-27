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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Это шутка была, юмор: Пригожин прокомментировал решение о приостановке работы артиллерии в Бахмуте на фоне визита западных журналистов
По его мнению, когда несмешную шутку, произнесённую серьёзным голосом, не поняли — это журналисты виноваты.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чья роль в специальной военной операции с каждым днём вызывает всё больше справедливых и, что самое важное, очень правильных вопросов, похоже, сам не осознаёт степень раздутости своей личности в отечественных ультрапатриотических «пабликах» в социальных сетях, а следом за ними — в СМИ. Каждое слово Пригожина почему-то воспринимается как истина в последней инстанции, вот и сегодня, когда основатель ЧВК «Вагнер» серьёзным голосом без тени юмора заявил о приостановке огня артиллерии в Бахмуте на фоне визита туда западных журналистов, журналисты отечественные этот комментарий сразу же растиражировали.

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Оказалось, что это Пригожин так пошутил, а журналисты и не поняли. Как отметил координатор «Вагнера», это юмор такой, а СМИ необходимо фильтровать, что они вбрасывают в эфир. То, что это вообще-то человеку, который заработал себе огромный авторитет в СМИ, в первую очередь надо «фильтровать» высказывания, Пригожин, возвращаясь к тому, что указано в первом абзаце, по-видимому, не осознаёт. Да и в целом шутить такими вещами перед людьми, которые и так уже устали от «жестов доброй воли» — сомнительное решение.

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В общем, ситуация в Бахмуте остаётся прежней: боевые действия идут, вытеснение ВСУ из западных кварталов города продолжается, артиллерия продолжает работать, авиация продолжает выполнять поставленные перед ней задачи.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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